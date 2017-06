Vegetarische diëten zijn bijna twee keer zo effectief om gewicht te verliezen

Dieeters die vegetarisch gaan eten verliezen niet alleen meer effectief gewicht dan degenen met een caloriearm dieet, maar verbeteren ook hun metabolisme door het verminderen van spier vet, blijkt uit een nieuwe studie. Voor de studie werden vierenzeventig patiënten met type 2 diabetes willekeurig ofwel een vegetarisch dieet of een conventioneel anti-diabetisch dieet toegewezen om te volgen. Het vegetarisch dieet bestond uit groenten, granen, peulvruchten, fruit en noten, met dierlijke producten beperkt tot een maximum van een portie magere yoghurt per dag; de conventionele dieeters volgden de officiële aanbevelingen van de European Association for the Study of Diabetes (EASD). Beide diëten werden beperkt tot 500 kilocalorieën per dag in vergelijking met een isocalorische inname voor elk individu.

Het vegetarisch dieet bleek bijna twee keer zo effectief in het verminderen van het lichaamsgewicht, wat resulteert in een gemiddeld verlies van 6,2 kg vergeleken met 3,2 kg voor conventionele voeding. Bij beide diëten werd een vergelijkbare vermindering van onderhuids vet veroorzaakt.