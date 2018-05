Veggie Festival: het foodfestival waar de vegetarische en plantaardige keuken centraal staat

Op 15, 16 en 17 juni vindt het allereerste Veggie festival plaats op de NDSM-werf in Amsterdam. Elke dag vlees eten is niet meer van deze tijd, daarom wil Veggie festival de harten veroveren van alle foodlovers met een fantastische Veggie food line-up, waar zelfs doorgewinterde vleeseters aan hun trekken komen. Op het Veggie Festival zullen elke dag ruim 15 unieke food experiences te beleven zijn onder het motto ‘bewust genieten’: van verrassende kleine foodtrucks tot inspirerende groentechefs.

Wees verzekerd van kleurrijke groentegerechten, stoere veggie-burgers, mezzes, falafel, homemade lemonades, de nodige gin-tonics en speciaalbieren. Naast het feit dat er vanzelfsprekend geen vlees en vis wordt geserveerd, zal Veggie festival zich ook op andere vlakken onderscheiden van andere festivals. Denk hierbij aan een maatschappelijk verantwoorde inrichting en inspirerende sprekers, die het Veggie-thema op vernieuwende wijze onder de aandacht zullen brengen. Met verschillende soorten entertainment waaronder live muziek, gezellige terrassen en een fantastische huiskamer ambiance, is het voor iedereen een gezellig dagje uit. Natuurlijk is er ook aan de kleintjes gedacht: zij zullen vermaakt worden in de kidscorner, zodat alle ouders ongestoord kunnen genieten.

veggiefestival.nl