Veiligheid tips voor je hond tijdens de feestdagen

Tijdens de hectische tijd van de feestdagen kan iedereen een beetje gestrest raken. Dit geld niet alleen voor ons, maar ook onze hond kan angst en stress ervaren wat te wijten is aan lawaai. Tijdens deze periode zijn er veel lawaai triggers zoals de deurbel, luidruchtige familiefeesten, kinderen die spelen met luid speelgoed of het vuurwerk. Tekenen dat je hond niet tegen het geluid kan zijn onder andere: hijgen, trillen of schudden, stapvoets lopen of rusteloosheid, verstoppen, het baasje zoeken, ineenkrimpen, weigeren om te eten, overmatige waakzaamheid of extra alert, en ontsnappend gedrag. Dus zorg ervoor dat je geliefde huisdier zo angst-vrij mogelijk blijft met onderstaande tips.

1. Zorg ervoor dat je hond eerder op de dag veel beweging krijgt.

2. Zorg voor een veilige eigen plek voor de hond waar die zich kan terugtrekken.

3. Houd je hond binnen tijdens het vuurwerk, bij voorkeur met mensen.

4. Als het mogelijk is, houdt de ramen en gordijnen gesloten.

5. Doe leuke spelletjes met de hond.

6. Stel je hond regelmatig gerust.