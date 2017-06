Het verband tussen stress op het werk, junkfood en slaap

Stress tijdens de werkdag kan leiden tot te veel eten en ongezonde voeding keuzes, maar er kan een buffer zijn voor dit schadelijk patroon. Een goede nachtrust kan dienen als een beschermende factor tussen stress op het werk en ongezond eten in de avond, blijkt uit een nieuwe studie.

Het onderzoek betrof twee studies van in totaal 235 werknemers in China. Een studie behandelde informatie-technologie werknemers die regelmatig hoge werkdruk ervaren en voelden dat er nooit genoeg tijd is in een werkdag. De tweede studie betrof call-center medewerkers die vaak te maken krijgen met onbeschofte en veeleisende klanten. In beide gevallen werd stress van de werkdag in verband gebracht met negatieve stemming bij werknemers op het werk, wat op zijn beurt gekoppeld was aan ongezond eten in de avond. Echter, een andere belangrijke bevinding liet zien hoe slaap mensen geholpen heeft om om te gaan met hun stressvol eten na het werk. Als de werknemers de nacht eerder sliepen, hadden ze de neiging om beter te eten als ze de volgende dag stress kregen.