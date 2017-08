Een ijsje op een hete zomerse dag kan een lekkere manier zijn om de hitte te verslaan, maar als je een van de miljoenen mensen bent die gevoelige tanden heeft, dan kan die koude traktatie echt pijn doen. Dus, wat zorgt ervoor dat je tanden koude, heerlijke lekkernijen vrezen, of anderzijds een goede kop warme koffie?

Wat veroorzaakt gevoelige tanden?

Tanden zijn gecompliceerd, en als we ze gebruiken, verslijt het glazuur die onze tanden beschermt. Wanneer de binnenste laag van de tand wordt blootgesteld aan de orale omgeving, is er toegang tot de dentinale buizen. Hydrodynamische vloeistofbeweging, veroorzaakt door stimuli binnen de dentinale buizen, stimuleert de zenuw en zorgt voor een pijnrespons.

De meest voorkomende factor die verband houdt met gevoelige tanden is tandvlees resessie. Als het tandvlees begint te wankelen, wordt de wortel van de tand blootgesteld, wat gevoeligheid veroorzaakt. Andere oorzaken van gevoelige tanden zijn schuring van de tandenborstel, parodontale behandeling, tandbederf of defecte restauraties, overmatig slijpen of overmatig bleken.

Wat je eet en drinkt kan ook ervoor zorgen dat je tanden gevoeliger worden. Frisdranken – zowel dieet als gewone drankjes, fruitsap, wijn en koffie kunnen de gevoeligheid van je tanden verergeren. Zure voedingsmiddelen, zoals citrusvruchten, zijn ook actief in deze zin, maar minder dan met vloeistoffen.

Gevoelige tanden en koude rillingen

Ondanks hoe het mag voelen, is het koude weer daadwerkelijk van invloed op je sinussen, en niet van je tanden, althans niet direct. Veranderingen in atmosferische druk kunnen druk veroorzaken in de sinussen die boven de bovenste achterste tanden liggen. De sinus druk kan de pijn drempel voor deze tanden verlagen waardoor ze gevoeliger zijn voor extern stimuli-achtig koud water of lucht. Dit kan dagelijkse activiteiten, zoals hardlopen, moeilijk maken in koud weer zonder dat je pijn in je mond voelt. Maar gelukkig zijn er manieren om je gevoelige tanden te compenseren en de elementen weer te veroveren.

Behandeling van gevoelige tanden

Het hebben van gevoelige tanden kan heel vervelend zijn. Het is niet lastig om van een ​​ijsje te genieten, in koud weer te trainen of je favoriete whitening tandpasta te gebruiken. Gelukkig zijn er manieren om je tanden te sensibiliseren.

Er zijn verschillende tandpasta’s die kaliumnitraat of calciumfosfaat hebben die met gevoeligheid kunnen helpen bij dagelijkse gebruik. Het gebruik van fluoride gels en spoelingen is ook nuttig voor gevoeligheid. Zorg ervoor dat je een zachte tandenborstel of mechanische tandborstel gebruikt om de druk te helpen bij het borstelen.

Als je gevoelige tanden niet thuis kunt behandelen met behulp van producten van de apotheek, zijn er manieren om je gevoelige tanden mogelijk te verbeteren bij de tandarts.