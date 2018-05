Verrassende redenen dat je altijd moe bent

Als je niet genoeg slaapt, weet je waarom je moe bent. Maar we hebben het hier niet over die voor de hand liggende oplossing. Zo nu en dan zijn er momenten waarop je zo hard probeerde en je deed het: je hebt je volledige nachtrust gehad. En toch, toen je wakker werd en aan de slag ging, was je meteen uitgeput. Er zijn volkomen logische redenen waarom je je zo voelt, zelfs nadat je goed bent uitgerust. Het is waarschijnlijk dat je levensstijl je berooft van je energie zonder dat je het weet. Maak je een van deze fouten waardoor je urenlang uitgeput bent?

Je verwijt jezelf

We bekritiseren onszelf constant, zowel hardop als in ons hoofd. Het is tijd om de negatieve zelfpraat te stoppen. Niet alleen is het onproductief (en kwetsend), het zorgt er ook voor dat je uitgeput raakt. Niet alleen mentaal, maar ook fysiek.

Je eet minder koolhydraten

Koolhydraten zijn de favoriete energiebron van het lichaam. Dus als je koolhydraten vermindert, beroof je letterlijk je lichaam van het energieke voedsel waar het naar hunkert. Hierdoor kun je je traag en leeg voelen, zelfs nadat je een grote maaltijd hebt gegeten.

Je drinkt niet genoeg water

Elke lichamelijke functie vereist hydratatie. Wanneer je uitgedroogd bent, vertraagt ​​het lichaam om te proberen dat kleine reservoir te behouden. Dit “langzame” gevoel kan in je geest als slaperigheid worden vertaald.

Je drinkt voor het slapengaan

Alcohol drinken voor het slapengaan is een al te veel voorkomende blunder voor slapelozen en nachtbrakers. De dosis alcohol kan helpen om je in slaap te laten vallen, maar het berooft je van de kostbare kwaliteit van sluimeren.

Je traint te veel

Het maakt niet uit hoeveel slaap je krijgt – als je overdrijft met trainen, zal je lichaam uitgeput zijn. Over-trainen, een training waarbij je verzuimt om dagen vrij te nemen van de sportschool en jezelf bijna uitput, wordt vaak onthuld in chronische vermoeidheidssymptomen zoals vermoeidheid en hoofdpijn.

Je hebt een aan vermoeidheid gerelateerde stoornis

Zowel het chronisch vermoeidheidssyndroom als de bijniermoeheid worden vaak om deze reden niet gediagnosticeerd: mensen die geloven dat hun vermoeidheid normaal is of gewoon een symptoom van een gebrek aan slaap. Deze voorwaarden zijn echter slopend en zeer reëel.

Je hebt een ijzertekort

Bloedarmoede heeft een aantal oorzaken en kan leiden tot intense gevoelens van zwakte en vermoeidheid. De tekortkoming is verrassend vaak, vooral bij vrouwen in hun menstruatiecyclus. Deze tekortkoming heeft een eenvoudige oplossing: eet gewoon meer ijzer.

Je hebt een niet-gediagnosticeerde schildklierstoornis

Hormonen kunnen grote schade aanrichten aan je energieniveau en je schildklier kan je hormonen vernietigen. Er zijn een aantal problemen met de schildklier die je zou kunnen ervaren en bijna allemaal hebben vermoeidheid als symptoom. Ga naar de huisarts voor een ​​bloedtest.

Je hebt angst

Geestelijke gezondheid heeft zoveel controle over de fysieke gezondheid – inclusief onze energieniveaus. Wanneer een persoon angstig is, loopt hun adrenaline omhoog. Wanneer de adrenaline opraakt, veroorzaakt het een crash die aanvoelt als vermoeidheid.

Je hebt schommelende bloedsuikerniveaus

Ooit gehoord van een suikercrash? Wanneer je een grote hoeveelheid eenvoudige koolhydraten eet, neemt je bloedglucose toe. Dan, als het lichaam snel de extra energie verwerkt, ervaar je een crash. Het stijgen en dalen van de bloedsuikerspiegel kan chaotisch zijn voor je lichaam en je energie, waardoor je je vaak moe voelt.

Je weigert te eten voor het slapengaan

Hongerig naar bed gaan kan een serieuze domper voor je slaap zijn. Er is aangetoond dat de hele nacht honger hebben meerdere storingen veroorzaakt, waardoor de kwaliteit van je rust ontspoort. Een snack voor het slapengaan – bij voorkeur eentje met weinig suiker om je bloedglucose regelmatiger te houden – kan een goed idee zijn als je je maag voelt rommelen.

Je vertrouwt op cafeïne

Koffie maakt je wakker in het moment, maar die schok is een korte-termijn oplossing voor een langdurig probleem. Bovendien kan de frequente cafeïne dienen om het probleem te verergeren en je natuurlijke energiecycli erger te maken. Als je wakker wilt blijven, probeer een ander alternatief voor koffie.

Je slaat het ontbijt over

Eten is, letterlijk, brandstof. Als je jezelf geen brandstof geeft, zul je duidelijk crashen. Bovendien zorgt het overslaan van het ontbijt ervoor dat je later op de dag gaat snacken en/of junkfood eten – twee veel voorkomende oorzaken van vermoeidheid.

Je besteedt te veel tijd binnen

Kantoorbanen en hele dagen binnenshuis kunnen schadelijk zijn voor iemands gezondheid, inclusief hun energieniveau. De hele dag zitten maakt je slaperig, en het blijkt dat het gebrek aan frisse lucht je ook niet goed doet.

Je gebruikt technologie voor het slapengaan

Netflix kijken voor het slapengaan doet meer dan alleen maar het bijhouden van een nieuwe aflevering. Naar de computer of ander scherm kijken blijkt de productie van melatonine, een belangrijk slaaphormoon, te verstoren. Het zijn niet alleen computers. Tv’s, telefoons en zelfs elektronische leesapparaten stralen allemaal hard licht uit dat je slaap verstoort.

Je bent depressief

Nee, een beetje verdrietig voelen heeft geen invloed op je slaap. Maar klinische depressie doet dat wel degelijk. Depressie kan gedurende de dag slapeloosheid, slaapstoornissen en gevoelens van lage energie veroorzaken.

Je bent ongeorganiseerd

Tien minuten opruimen kan je uren van uitputting besparen! Studies tonen aan dat rommel en chaotische omgevingen het vermogen van je hersenen om te focussen beperken; je zult harder moeten werken om aandacht te schenken aan alles wat er de hele dag gaande is. De extra inspanning wordt opgeteld en kan mentale uitputting veroorzaken.

Je bent op dieet

Een calorietekort is per definitie een tekort aan energie in je lichaam. Als je de calorieën beperkt die je eet, beperk je ook de energie die je hebt. Natuurlijk kan overmatig eten ook leiden tot een afname van energie. De beste manier om te eten is de manier die voor jou en je honger werkt.

Je zit teveel

Rust kan soms nuttig zijn, maar als alles wat je ooit doet rust is, kan dat consequenties hebben. Het leven van een zittende levensstijl veroorzaakt traagheid en weerstand tegen beweging in de loop van de tijd.

Je hebt de laatste tijd een aantal grote beslissingen moeten nemen

Beslissingen nemen verbrandt calorieën. Als je een dag hebt waarop je veel hebt, neem dan wat extra tijd om uit te rusten. Je voelt je waarschijnlijk opgebrand door al die extra hersenkracht.