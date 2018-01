Vervaging van de grenzen tussen werk en privé-leven kan tot uitputting leiden

In het beroepsleven wordt het nu bijna verwacht dat medewerkers op vrije dagen werkgerelateerde e-mails beantwoorden of hun laptop meenemen op vakantie. Maar het vervagen van grenzen tussen werk en privé-leven kan het welbevinden van mensen beïnvloeden en tot uitputting leiden. Dit blijkt uit nieuw Zwitsers onderzoek.

De onderzoekers wierven 1916 medewerkers uit een groot aantal sectoren in Duitstalige landen om deel te nemen aan een online onderzoek. De meesten waren getrouwd (70,3 procent) en hun gemiddelde leeftijd was 42,3 jaar. De helft van de deelnemers (50,1 procent) werkte 40 uur of meer per week, terwijl 55,8 procent mannen waren. Hen werd gevraagd hoe goed ze in staat waren om de grenzen tussen hun werk en hun niet-werkende leven te beheren, bijvoorbeeld hoe vaak ze werk naar huis namen, hoe vaak ze in het weekend werkten en hoe vaak ze dachten aan werk tijdens hun vrije tijd.

Deelnemers gaven ook aan of ze na het werk tijd maakten om te ontspannen om te socialiseren of om deel te nemen aan sport en andere hobby’s, en hoe ijverig ze ervoor zorgden dat hun werk hun privéleven niet verstoorde. Om het welzijn van een persoon te meten, overwogen de onderzoekers het gevoel van fysieke en emotionele uitputting van de deelnemers en hun gevoel voor evenwicht tussen werk en niet-werk.

De onderzoekers ontdekten dat werknemers die geen duidelijke scheiding tussen werk en vrije tijd hadden geregeld, minder snel aan activiteiten deelnamen die hen konden helpen ontspannen en herstellen van de carrière-eisen. Ze waren daarom meer uitgeput en ervoeren een lager gevoel van evenwicht en welzijn in de verschillende sleutelaspecten van hun leven.