De vier kernmensen die je nodig hebt voor carrièregroei

Als je wilt groeien in je carrière, moet je er wat aan doen. Het nemen van tijd om je netwerk op te bouwen met de juiste mensen is een belangrijk ingrediënt voor loopbaansucces – en je zou de tijd moeten nemen om goed te kiezen. Als je blijft zitten en wachten op de wereld om je te helpen je dromen te bereiken, zal het je nergens brengen. Dus wie heb je precies nodig in je team en waarom?

Het opbouwen van een netwerk voor persoonlijke groei in de 21e eeuw hangt af van het aansluiten en samenwerken met de juiste mensen, openlijk delen van kennis en inzichten bij individuen, die op een dieper niveau onze doelen en ambities begrijpen en die een collectief belang in onze groei koesteren. Het is alleen als we samen werken dat we leren om sneller te bewegen. Er zijn vier kernmensen die je in jou leven nodig hebt om groei en succes te behalen.

1. De promotor

Je eigen persoonlijke juichende troep is de sleutel tot je succes. Ze zijn met jou door dik of dun, geven je nooit op, en dromen altijd met je mee. Promotors trekken je in de richting van je toekomstige dromen, laten je weten over mogelijke mogelijkheden, brengen tijd met je door om te verkennen hoe je je doelen bereikt en inspireren je om meer te worden. Ze sprankelen je aan en geloven in je gedachten.

2. De Pit Crew

Het beklimmen van de ladder van succes kan een eenzame taak zijn, die vastberadenheid en doorzettingsvermogen vereist. Wij ervaren allemaal dagen van frustratie en teleurstelling, dagen waarop we onze angsten onder ogen moeten zien, moeilijke beslissingen moeten maken, verder gaan na mislukkingen, onze realiteit opnieuw herijken en ons richten op kansen die buiten onze comfortzone liggen. Het hebben van de juiste crew om je te helpen deze problemen te overkomen, en je mentaal hard en evenwichtig houden, is van cruciaal belang. Net als een Formule 1 pit stop, kan je pit crew een race maken of breken. Ze voegen uithoudingsvermogen toe om de marathon van je dromen uit te voeren; om door complexiteiten te navigeren en om te herstellen van tegenslagen. Ze helpen je te leren van je fouten en zorgen ervoor dat je toch doorzet.

3. De leraar

Zoek leraren die je zullen blijven helpen bij het ontwikkelen van je beheersing en kennis, waardoor je meer weet. Ze hebben misschien al bereikt wat jij wilt bereiken, en kunnen deuren openen, introducties maken en de weg banen voor je succes. De juiste leraren leren je beheersen, begeleiden en je denken uitbreiden en stimuleren je om te duwen, omdat ze weten dat deze constante nieuwsgierigheid een echte kans creëert voor groei, prestatie en succes.

4. De kontschopper

Hou van hen of haat ze, we hebben allemaal een kontschopper nodig. Kontschoppers zijn de meesters van prestatie. Ze luisteren naar je dromen en versnellen je doelen, pushen je om meer te doen en houden je verantwoordelijk voor al je acties.

Kies je groep zorgvuldig. Controle nemen om jezelf strategisch af te stemmen met de juiste mensen, zullen je doelstellingen en ambities versnellen en de persoon die je uiteindelijk wordt, beïnvloeden.