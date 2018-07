Vier manieren om een lange-afstandsrelatie te onderhouden

Je hebt iemand online ontmoet, op vakantie of op het verjaardagsfeestje van een wederzijdse vriend. Leuk! Je hebt een aanzienlijke hoeveelheid tijd met hem doorgebracht en jullie besluiten allebei dat je klaar bent om een ​​serieuze relatie aan te gaan. Klinkt fantastisch behalve één “kleine” minpuntje: hij woont aan de andere kant van het land. Wat kan je doen om je lange-afstandsrelatie relatie te laten werken?

1. Plan bezoeken van tevoren en op een regelmatig schema.

Het vooruit plannen van bezoeken zal de verwachting veel zoeter maken. Afwisselend wie wie bezoekt, voelen beide partijen zich net zo betrokken bij het partnerschap. Open en eerlijke communicatie over het schema, jullie verwachtingen en de financiële verantwoordelijkheden die gepaard gaan met woon-werkverkeer is van cruciaal belang. Als een van jullie toegang heeft tot meer bronnen, zorg er dan voor dat het geen wrok opwekt tijdens het einde van de eerste verliefdheid.

Maak ook duidelijk hoe lang je verwacht om te pendelen en wees eerlijk tegen elkaar met betrekking tot de mogelijkheden, of het gebrek daaraan, om permanent te verhuizen om in dezelfde stad te zijn. Ervoor zorgen dat jullie allebei dezelfde langetermijndoelen hebben, is cruciaal voor het succes van jullie lange-afstandsrelatie.

2. Doe iets samen, ook al sta je apart.

Niet omdat jullie niet in dezelfde stad wonen, wil dat nog niet zeggen dat je niet samen iets kunt doen! Zelfs iets simpels als het op een zondagavond bijpraten van je favoriete serie en het bekijken terwijl je aan het praten bent, is een perfect voorbeeld. Live sms’en over hoe je niet kunt geloven dat een personage zojuist in een rampzone terecht is gekomen, draagt ​​bij aan het aantal activiteiten dat je deelt en waarover je kunt praten.

Vergeet Skype, FaceTime en andere technologieën niet die je kunnen helpen om elkaar te blijven zien, zelfs wanneer je kilometers van elkaar verwijderd bent. Dit maakt de verbinding zo veel sterker.

3. Houd de romantiek fris.

Ook al kom je niet thuis bij je partner, thuiskomen bij een boeket bloemen of een attent cadeau of zelfs een liefdesbrief, is een geweldige manier om jullie allebei aan elkaar te laten denken. Door te doen alsof je liefde nieuw is, houd je de relatie spontaan!

4. Pas “ik” en “wij” tijd aan, zelfs als je elkaar bezoekt.

Maak er geen gewoonte van om elk weekend je leven op stop te zetten om quality time door te brengen met je partner. We hopen dat je elkaar enigszins regelmatig zult zien, maar je hoeft niet 24/7 bij elkaar te zijn. Dit kan overweldigend zijn voor de andere. Creëer individuele “me time” om te trainen, of wat anders te doen. Neem minstens één keer per bezoek vrienden mee op je ‘dates’, zodat je de mensen in jullie individuele ‘werelden’ leert kennen. Het creëren van een gevoel van gemeenschappelijkheid en gemeenschap is essentieel, ook al ben je niet altijd fysiek bij elkaar.