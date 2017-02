De vier meest bekende opvoedingsstijlen volgens onderzoek

Er is niets meer overvloedig dan ouderschap’s advies, of het nu online, op televisieprogramma’s, of zelfs afkomstig van willekeurige vreemden is. Maar welke aanpak werkt het beste? Hoe moeten regels worden gedefinieerd en ondeugend gedrag worden gecorrigeerd? Uit onderzoek blijkt dat opvoedingsstijl definieert hoe kinderen ‘goed’ en ‘slecht’ gedrag zien. Na een analyse van de gegevens van 767 mensen, hebben de onderzoekers de vier meest bekende opvoedingsstijlen ontdekt:

Autoritair

Wat de stijl met zich meebrengt: Veel strikte regels en moeilijke verwachtingen, met zeer weinig vrijheid, warmte en ondersteuning. Hoe het effect heeft op de eerlijkheid en integriteit als een kind opgroeit: Kinderen van autoritaire ouders zijn opgevoed om regels te volgen zonder klacht. Als volwassenen hebben ze minder kans om de regels te breken als gevolg van angst voor autoriteit. Ze hebben over het algemeen een sterk gevoel van goed en kwaad, maar er zijn enkele uitzonderingen. Bovendien blijkt dat sommige autoritaire kinderen een sterk gevoel van onrechtvaardigheid uit hun jeugd met zich meedragen, toen hun eigen goed gedrag waarschijnlijk niet werd beloond.

Toegeeflijk

Wat de stijl met zich meebrengt: Veel vrijheid, mildheid, warmte en ondersteuning, maar weinig (of geen) regels, grenzen, en verwachtingen. Hoe het effect heeft op de eerlijkheid en integriteit als een kind opgroeit: Sommige kinderen van tolerante ouders hebben nooit grenzen gekend en daarom nooit een solide onderscheid tussen goed en kwaad ontwikkeld. Veel hebben moeite om om te gaan met gezag, omdat ze verwachten weg te komen met een groot deel van hun gedrag. In wezen, hebben ze een sterk gevoel van recht – als ze iets willen, nemen ze het vaak.

Nalatig / niet betrokken

Wat de stijl in houdt: nalatige ouders hebben minder kans om betrokken te zijn bij het leven van hun kind. Ze zijn er niet altijd, en als ze er zijn stellen ze waarschijnlijk niet erg veel regels en grenzen. Ze bieden ook weinig steun, aanmoediging, lof en liefde. Hoe het effect heeft op de eerlijkheid en integriteit als een kind opgroeit: Voor sommige kinderen van nalatige ouders, is hun referentiekader voor regels en wat goed en fout is ernstig scheef. Docenten en gezagsdragers hebben meer kans op problemen met verwaarloosde kinderen, zelfs als volwassenen. Zonder regels en grenzen, worstelen kinderen van nalatige ouders om de lijn tussen goed en slecht gedrag te trekken.

Gezag

Wat de stijl met zich meebrengt: duidelijke regels en grenzen, maar met een zekere mate van vrijheid en flexibiliteit. De ouders zijn streng, maar ook warm en ondersteunend. Hoe het effect heeft op de eerlijkheid en integriteit als een kind opgroeit: Gezaghebbende ouders boezemen de waarde van eerlijkheid in bij hun kinderen op jonge leeftijd. Ze hebben meer kans om openlijk regels te bespreken, waarom ze op hun plaats worden gezet en waarom er gevolgen zijn als ze regels breken. Terwijl ze wat toegevendheid kunnen bieden als het gaat om regels en ze het kind zelfs het voordeel van de twijfel kunnen geven, zullen ze ook niet aarzelen om straf te geven wanneer dat nodig is. Op basis van het onderzoek, zijn kinderen gezaghebbende ouders niet immuun voor de verleiding van diefstal, liegen of het verbreken van regels, maar ze hebben minder kans dan kinderen van andere opvoedingsstijlen om deel te nemen in oneerlijk gedrag.