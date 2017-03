Vier verrassende manieren om je sneakers te stylen

Sneakers zijn een serieus fashion item geworden. Dit bewijst ook het feit dat er tegenwoordig meer sneakers dan hoge hakken door vrouwen worden aangeschaft. Maar of je nu een sneakerfreak bent of alleen af en toe voor casual footwear gaat; het combineren van de laatste sneaker trends met items uit je garderobe kan soms een uitdaging zijn. Het vraagt misschien wat lef, maar deze vier tips maken van je sneakers niet alleen eye catchers; het geeft ook een geheel nieuwe draai aan bijvoorbeeld je zomerjurk of broekpak.

1. Combineer je sneakers met je favoriete zomerjurkje

Deze maand is de lente begonnen! Het seizoen om eens grondig je garderobe te herzien en de zomerjurkjes weer in het zicht te hangen. Hoewel het nog wel een tijdje te koud gaat zijn voor slippers of sandalen, kan een zomerjurk in de tussentijd prima gecombineerd worden met sneakers, een panty en een spijkerjasje.

2. Draag je sneakers in dezelfde kleur als je kleding

Hul je van top tot teen in een ton sur ton outfit door je kleding af te stemmen op de kleur van je sneakers. Dit kun je doen door bijvoorbeeld je rode sneakers met een rood jurkje te combineren of verschillende kleurnuances van een enkele kleur te combineren. Zo kun je die rode sneakers ook combineren met een donkerrode broek, een roze blouse en daar overheen een felrood jasje. Vind je dit een beetje too much dan kun je je natuurlijk ook helemaal in het zwart of grijs hullen, afhankelijk van de kleur van je sneakers.

3. Verrassende combi: sneakers onder je broekpak

Mocht je een mooi broekpak in de kast hebben hangen, dan zullen er waarschijnlijk maar weinig momenten zijn om het casual te dragen. Door je favoriete pak, dit kan trouwens even goed een rok met jasje zijn, te combineren met sneakers geef je in één klap een nieuwe draai aan je gehele outfit. Niet alleen je sneakers krijgen een sjieke upgrade, het pak wordt ineens een outfit om in het weekend de stad mee in te wandelen.

4. Opvallende sokken in je sneakers als leuk detail

Hou je het toch liever bij de altijd gouden combinatie van sneakers met een jeans en een shirt of trui, kies dan eens voor sokken in een contrasterende kleur, een toffe print of met glitters. Rol de pijpen van je spijkerbroek een beetje op zodat je sokken goed opvallen.

Sneakers kunnen een heus fashion statement zijn en met deze vier manieren van het stylen van je outfit weet je zeker dat je schoenen de outfit complementeren. De sneaker trends van het moment bieden in ieder geval genoeg diversiteit en inspiratie om mee uit de voeten 😉 te kunnen.