Vijf beroerte preventie tips

Een beroerte komt vaak voor, ook onder jongere mensen. Behalve dat je er aan kunt overlijden, kan een beroerte ook blijvende invaliditeit veroorzaken. Hoe eerder een beroerte wordt herkend en behandeld, hoe groter de kans op herstel. We hebben hier dan ook vijf tips voor de preventie van beroertes.

1. Verminder zoutinname. Hoge bloeddruk is een van de belangrijkste oorzaken van een beroerte. Het verminderen van zout is een van de belangrijkste stappen om de bloeddruk op een gezond niveau van 130/80 of lager te houden of te verlagen. Het grootste deel van natrium wordt gehaald uit verwerkt eten, dus vergelijk en controleer de etiketten op verpakt voedsel. Als je je eigen voedsel op smaak brengt, probeer dan zout te vervangen door andere kruiden.

2. Eet een hart-gezond dieet. Het handhaven van een gezond evenwicht tussen een goed cholesterol (HDL) en een slecht cholesterol (LDL) is de beste manier om hoge cholesterolwaarden, hartziekten en het risico op een beroerte te voorkomen. Cholesterolgehaltes moeten op 200 mg/dl of lager blijven. Eet een uitgebalanceerd dieet met veel vezelrijk voedsel, zoals fruit, groenten, volle granen, peulvruchten en noten, terwijl je calorierijk, verwerkt voedsel en dranken die niet veel voedingsstoffen bevatten, vermindert.

3. Stop met roken. Roken is niet alleen schadelijk voor je longen, maar ook voor je hersenen. Omdat roken de bloedvaten beschadigt, de bloeddruk verhoogt en de verstopping van de bloedvaten versnelt, lopen mensen die roken een tweemaal zo groot risico op een beroerte.

4. Trainen. Trainen komt iedereen ten goede, dus we moeten allemaal streven naar minstens 30 minuten matige lichaamsbeweging meerdere keren per week om onze algehele gezondheid te verbeteren. Als je zwaarlijvig bent of overgewicht hebt, neemt je risico op een hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk en diabetes toe, evenals het risico op een beroerte.

5. Beperk alcohol: Zwaar alcoholgebruik – meer dan één tot twee drankjes per dag – verhoogt je bloeddruk en het risico op ischemische aanvallen en hemorragische beroerte. Het is belangrijk op te merken dat bepaalde populaties een hoger risico op een beroerte hebben, zelfs na het maken van de juiste levensstijlwijzigingen. Deze omvatten volwassenen van 55 jaar of ouder, mensen met een familiegeschiedenis van een beroerte en mensen die al een beroerte hebben gehad of een voorbijgaande ischemische aanval (mini-beroerte). Bovendien zullen vrouwen eerder sterven aan een beroerte dan mannen, hoewel aanvallen vaker voorkomen bij mannen.