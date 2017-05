Vijf lichaamsvormen van moderne mannen onthuld

Nieuw onderzoek heeft de vijf meest populaire lichaamsvormen van de Britse mannen onthuld. Veruit de meest populaire vorm is de rechthoekige waaronder zowel David Beckham als Harry Styles vallen. Vier van de tien mannen (42%) zijn rechthoekig – waar de vorm van de romp vrij vierkant en plat is. De tweede meest populaire vorm is de Ovaal – de mollige James Corden en Elton John vallen in deze groep. Iets meer dan een kwart van de Britse mannen (26%) zijn Ovalen – overgewicht en met het overtollige vet gelijkmatig verdeeld aan de bovenkant van het lichaam. De derde meest populaire vorm is de driehoek – waar de man iets groter is rond het midden. Iets minder dan een op de zeven mannen (14%) vallen in deze categorie – die o.a. David Walliams en de komiek Michael McIntyre omvat.

De twee meest wenselijke lichaamsvormen voor mannen zijn ook de meest zeldzame en beide voorzien van een verbreding van de romp rond de ribbenkast zodat de bovenkant is gevormd als een omgekeerde driehoek. De ruitvormige is de eerste van deze categorieën – en 13% van de Britse mannen hebben deze vorm waaronder James Bond-ster Daniel Craig en het model David Gandy. Mannen die ruitvormig zijn, zijn dun, hebben de neiging om te zwaar te trainen in de sportschool en hebben een solide bovenlichaam die iets breder is rond de ribben dan de taille. De meest gewenste vorm van allen is de omgekeerde driehoek – en slechts 5% van de mannen hebben deze vorm. Dit is waar het lichaam merkbaar in een punt toeloopt vanaf de schouders tot aan de middel zodat het bovenlichaam een perfecte omgekeerde driehoek is. Sterren die deze vorm hebben zijn de sprinter Usain Bolt en de Real Madrid voetballer Cristiano Ronaldo.



Van links naar rechts: ovaal, driehoekig, rechthoekig, ruitvormig en de omgekeerde driehoek.

Er is gekeken naar de cijfers van 2000 mannen om tot de meest populaire lichaamsvormen van de mannen in Groot-Brittannië te komen.