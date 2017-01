Vijf tips om geld te besparen in 2017

Minder uitgeven, meer sparen en het verminderen van schuld, zijn gemeenschappelijke voornemens voor het nieuwe jaar, maar veel mensen weten niet waar te beginnen. We zetten hier dan ook tips op een rij om aan je financiële doelstellingen voor 2017 te komen.

1. Stel een maandelijks budget.

– Schrijf je budget op papier of in een computer spreadsheet.

– Zet een gedeelte van je salaris, hoe klein ook, aan de kant voor een noodsituatie. Doe dit voor het betalen van de rest van je facturen en je zal je spaargeld zien groeien.

– Maak onder andere categorieën voor “Fun” en/of “Diversen” in je budget.

– Stel kleine doelen. Beoordeel ze opnieuw na een maand, dan weer na drie maanden.

– Weet waarom je budget instelt. Als je doel is om schulden af ​​te betalen, een nieuwe auto te kopen of te sparen voor een familie vakantie, het helpt je gericht te blijven.

– Maak een afspraak vast te houden aan de begroting … dat betekent niet vals spelen!

2. Betrek het hele gezin in je geld bespaar doelen. Je moet altijd zorgen dat je echtgenoot of partner in overeenstemming is met de begroting en dat jullie hier samen aan werken om het te laten slagen.

3. Zorg altijd voor contant geld. Als je nog nooit eerder met succes een budget hebt gebruikt, is contant geld handig. Contant geld is moeilijker om uit te geven, dus werkt het beter bij het leren van een nieuwe discipline, zoals budgettering.

4. Betaal creditcard schulden. Zorg dat je van je creditcard afkomt, dus dat betekend dat je ze moet af betalen. Als je meerdere hebt, begin dan met het afbetalen van die met het laagste saldo.

5. Kijk waar te bezuinigen. Kijk naar al je maandelijkse uitgaven om te zien waar je kunt bezuinigen, om sneller je doel te bereiken. Misschien kun je een telefoonabonnement opzeggen, minder geld uitgeven aan eten, carpoolen, etc. Wees creatief en bereid om offers te brengen, zodat je later meer kunt genieten.