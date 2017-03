Vijf tips om gezond te blijven en langer te leven

Preventie is beter dan genezen, ook als het op de gezondheid aankomt. Wat kun je doen om de voordelen van preventie te krijgen? We hebben hier vijf suggesties die je kunnen helpen om langer en gezonder leven.

Houdt klinische preventie in stand. Zorg dat je vaccinaties bij houdt, kanker onderzoeken doet zoals bijvoorbeeld borst- en baarmoederhalskanker, en laat regelmatig bloedonderzoek doen voor aandoeningen zoals diabetes en HIV.

Wees lichamelijk actief. Doe dagelijks aan matige lichaamsbeweging of een paar keer per week aan intensieve lichaamsbeweging (of een combinatie hiervan). Als je niet van hardlopen, zwemmen of yoga houdt, probeer dan zoveel mogelijk actief in huis te zijn. Of neem vaker de fiets of ga lopen. Neem de trap in plaats van de lift.

Zorg voor goede voeding. Goed eten kan zowel plezierig als betaalbaar zijn, maar het vereist een niveau van bedachtzaamheid over voedsel van alle soorten. Wat we eten is veel belangrijker dan hoeveel we eten. Wees bewust over wat je eet.

Blijf rook-vrij. Dit is de belangrijkste oorzaak van vermijdbare vroegtijdige ziekte en sterfte. Laat ook familie, vrienden en collega’s je goede gewoonten zien. Als je op dit moment rookt, doe moeite om te stoppen.

Streef naar evenwicht. Praktiseer en streef naar harmonie en evenwicht in leven tussen werk en spel, tussen rust (slaap is belangrijk!) en activiteit, en over het gehele spectrum van de mind, lichaam en geest.