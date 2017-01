Vijf tips om je puppy goede manieren te leren

Als je net een nieuwe puppy hebt aangeschaft is het nu de tijd om de hond gehoorzaamheid te leren. Honden weten niet bij geboorte wat “zit”, “kom” en “blijf” betekend. We moeten ze dat leren. Je puppy helpen leren wat die commando’s betekenen is een belangrijke stap in je relatie met het nieuwe gezinslid. Puppy training kan beginnen vanaf ze zo jong als acht weken oud zijn. Hieronder wat tips.

Een bench. Een bench is een geweldig hulpmiddel voor huis-training, maar het is ook een veilige, rustige plek voor de pup als hij moe of gestrest is. De puppy in de bench laten wanneer hij niet kan worden bewaakt zal hem veilig houden en leren om daar troost te zoeken.

Benoem gedrag zoals het is – bijvoorbeeld zeg “zit” wanneer de pup reeds in een zittende positie is. Dit zal haar helpen woorden associëren met acties en zal geleidelijk resulteren in haar reactie op het woord met het gewenste gedrag.

Bied beloningen aan. Honden zullen doen wat werkt om aandacht te krijgen, dus hem belonen met lof, spelen of een traktatie zal gewenst gedrag versterken en de kans vergroten dat het gedrag vaker zal voorkomen in de toekomst.

Het negeren van ongewenst gedrag. Volgens hetzelfde principe, is de beste manier om ongewenst gedrag te stoppen – zoals springen en zeuren – om ze te negeren. Als je geen oogcontact maakt, praat met haar of haar oppakt als ze zeurt, zal ze erachter komen dat het niet het gevolg biedt wat zij wenst.

Consequent zijn. Het is van essentieel belang dat het hele gezin op dezelfde manier reageert op de pup. Als één persoon hem laat springen, terwijl anderen dat gedrag negeren, zal hij gemengde signalen krijgen en in de war raken. Iedereen in het huishouden moeten dezelfde woorden en daden gebruiken

Het is moeilijker om ​​slecht gedrag dat is uitgegroeid tot een slechte gewoonte te corrigeren, dan het is om die gewoonte in de eerste plaats te voorkomen, dus meteen aan de slag.