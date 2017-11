Vitamine pillen die je nodig hebt om de winter door te komen

Het begint aardig koud te worden, en de winter komt er dus echt aan. De winter zorgt er voor dat we minder energie hebben en onze weerstand omlaag gaat, wat betekend dat griep op de loer ligt. Veel van deze veel voorkomende winterkwalen worden echter veroorzaakt door tekorten aan vitaminen of mineralen. Daarom is het nodig om vitamine pillen te slikken om de koude wintermaanden door te komen. We zetten ze hier op een rij.

1. Vitamine C

Een van de eerste vitaminen waar je aan denkt als het kouder wordt is vitamine C. Vitamine C heeft een functie als antioxidant, en is nodig wanneer groenten en fruit die de immuniteit verhogen schaars zijn en om je weerstand een boost te geven/ te ondersteunen. Vitamine C zit in fruit, groente en aardappelen, met name in koolsoorten, citrusfruit, kiwi’s, bessen en aardbeien. Als je niet genoeg naar binnen krijgt is het verstandig om regelmatig vitamine C-supplementen in te nemen.

2. Vitamine D

Vitamine D is erg belangrijk voor de groei en het behoud van stevige botten en tanden. Daarnaast speelt vitamine D een rol bij een goede werking van de spieren en het immuunsysteem. De belangrijkste bron van vitamine D is de zon, maar deze zien we in de winter vaak niet of niet voldoende schijnen. Vitamine D zit ook in vette vis, maar daar eten we niet voldoende van. Aanvullen met supplementen is dus belangrijk.

3. IJzer

Als je lichaam weinig ijzer bevat, kan je je moe voelen, een bleke huid krijgen, en snel buiten adem zijn. Een gebrek aan ijzer leidt tot bloedarmoede – waarbij het lichaam niet in staat is om zuurstof door het lichaam te transporteren. IJzer zit vooral in rood vlees, maar ook in brood en volkorenproducten, peulvruchten, noten en donkergroene groenten. Mensen die geen rood vlees eten of last hebben van veel bloedverlies tijden de menstruatie worden aangeraden om ijzersupplementen in te nemen.

4. Vitamine A

Als je weinig ijzer in je lichaam hebt, is de kans groot dat je ook weinig vitamine A hebt. Vitamine A is goed voor de huid, ogen, de groei en de weerstand, en is nodig voor de aanmaak van cellen en de weefselstructuur van de huid. Vitamine A zit in dierlijke producten als vlees en vleeswaren, zuivelproducten, vis en eidooier. Maar ook in bepaalde groenten en fruit.

5. Multivitaminen

Uit ons eten alleen, halen we niet genoeg voedingsstoffen. Daarom zijn multivitaminen een aanrader. Een multivitamine is ideaal omdat je veel vitaminen en mineralen nodig hebt om gezond te blijven. Controleer wel welke soorten erin zitten, want dan weet je welke andere vitaminen je niet meer hoeft in te nemen.

