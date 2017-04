Vitamines die je moet nemen tijdens de overgang

De overgang, we praten er niet graag over, maar elke vrouw krijgt er vroeg of laat mee te maken. Hoewel het een natuurlijk proces is, is het voor veel vrouwen een lastige periode in hun leven. Het is een fase waarin de menstruatie onregelmatig wordt en uiteindelijk helemaal wegblijft. Pas als je een jaar niet meer ongesteld bent geweest kun je ervan uit gaan dat je het ook niet meer wordt. De laatste menstruatie wordt de menopauze genoemd. De overgang vindt meestal plaats ergens tussen de leeftijd van 45 en 60 jaar. De gehele periode van de overgang kan wel zeven tot tien jaar duren.

Tijdens de overgang ga je van een vruchtbare periode naar een onvruchtbare periode omdat je eicellen opraken, want er wordt geen oestrogeen meer geproduceerd, waardoor er een tekort ontstaat. Omdat het lichaam dit hormoon wel nodig heeft, kan de overgang gepaard gaan met overgangsklachten. Denk onder andere aan opvliegers, stemmingswisselingen, moeheid, spierpijn en slapeloosheid. Luister hierbij niet naar mensen die zeggen dat het vanzelf weer over gaat of dat het erbij hoort, want je hoeft echt niet met overgangsklachten rond te blijven lopen. In de meeste gevallen kun je hier namelijk wat aan doen, waardoor de klachten verminderen of zelfs helemaal wegblijven. Hiervoor kun je tabletten slikken die speciaal gemaakt zijn voor deze periode in het leven.

Naast de bovenstaande klachten heeft de overgang ook invloed op de stevigheid van de botten en de kwaliteit van de huid. Doordat de hoeveelheid collageen afneemt, wordt de huid minder elastisch en stevig. Vitamine D, K, calcium en magnesium kunnen de botten helpen en vitamine C de huid. Omega-3 vetzuren kunnen helpen het hormonale evenwicht te behouden.

Wil je weten of je in de overgang bent, of weet je het al en wil je hier wat aan doen? Voor bovenstaande supplementen en vitamines kun je terecht bij Vitaminstore wat een speciale, uitgebreide selectie heeft die je met je klachten kunnen helpen.