Vivienne Westwood opent boetiek in Amsterdam

De Britse designer Vivienne Westwood opent dit najaar haar eerste boetiek in Nederland in de Amsterdamse P.C. Hoofstraat. De boetiek biedt twee verdiepingen gevuld met de laatste ready-to-wear collecties van het merk. Hierbij moet je denken aan: Vivienne Westwood dameskleding en herenkleding, Andreas Kronthaler voor Vivienne Westwood en Anglomania, evenals alle accessoires – waaronder handtassen, schoenen, sieraden, brillen en parfum. De boetiek van meer dan 300 vierkante meter groot wordt omgetoverd tot het nieuwe wereldwijde winkelconcept voor Westwood Retail en is de derde in zijn soort na de flagship stores in Parijs en New York.

Vivienne Westwood Amsterdam – P. C. Hoofstraat 116H

Openingstijden

Monday 12.00 – 17.00

Tuesday 10.00 – 18.00

Thursday 10.00 – 18.00

Wednesday 10.00 – 18.00

Friday 10.00 -18.00

Saturday 10.00 – 18.00

Sunday Gesloten