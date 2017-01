Vooral millennials hebben geen zin om te koken

Vooral millennials -leeftijd tussen de 15 en 35 jaar-, hebben geen zin of tijd hebben om dagelijks een gezonde en lekkere maaltijd te koken. 63 procent zegt niet genoeg tijd te hebben om elke dag te koken en 85% geeft aan niet te willen koken na het werk. Dat blijkt uit onderzoek van foodora onder 41.000 foodlovers verspreid over 10 landen.

Gemiddeld geeft 65 procent van de respondenten aan niet elke dag te koken. Maar liefst 83 procent geeft aan geen zin te hebben om te koken na het werk. Alleen in Zweden heeft een significante 48 procent zin om te koken na het werk. In Nederland heeft slechts 16 procent van de ondervraagden zin om te koken. Wereldwijd kookt 63 procent van de respondenten vaak dezelfde gerechten. De meest consequente koks zijn Italianen met 75 procent. De Nederlandse respondenten koken juist het meest gevarieerd, bijna de helft (49%) geeft aan vaak hetzelfde te koken.

Over alle landen gemeten is er geen duidelijke voorkeur voor restaurantgerechten ten opzichte van zelfgemaakte gerechten: iets minder dan de helft (49%) vindt restaurantgerechten lekkerder. In Australië, waar 72 procent aangeeft vaak dezelfde gerechten te koken, vindt 62 procent restaurantgerechten lekkerder. In Nederland, waar juist gevarieerder wordt gekookt, is men dan ook tevreden over de eigen kookkunsten: slechts 38 procent vindt restaurantgerechten lekkerder. Ondanks dat de voorkeur voor restaurant- of huisgemaakte gerechten gemiddeld genomen verdeeld is, is er onder jongere respondenten juist wél een duidelijke voorkeur voor restaurantgerechten. 60 procent van de millenials geeft aan restaurantgerechten lekkerder te vinden, tegenover 42 procent van de oudere respondenten.

Mensen in grote steden hebben minder tijd om te koken dan mensen in kleinere steden. Bijvoorbeeld van de respondenten in Amsterdam gaf 22 procent aan tijd te hebben om elke dag te koken, tegenover 37 procent in Den Haag. In Milaan gaf 29 procent aan elke dag tijd te hebben om te koken, tegenover 36 procent van de respondenten in Turijn. Dit herhaalt zich in Sydney tegenover Melbourne, Parijs tegenover Lyon en Stockholm tegenover Göteborg. Wellicht door het snellere tempo van leven in grotere steden hebben inwoners minder tijd om te koken.