Voordelig shoppen tijdens Black Friday Nederland

Een aantal jaren geleden hadden vele Nederlanders waarschijnlijk nooit gehoord van Black Friday, maar het grootste shopping event van de Verenigde Staten is langzamerhand toch naar Nederland overgewaaid. En waarom ook niet? We houden van shoppen en nog meer van koopjes, dus Black Friday is onmisbaar voor de echte shopliefhebber. We hebben hier alle informatie over Black Friday Nederland 2017 op een rij gezet.

Wat is Black Friday?

Op Black Friday hebben de winkels 24 uur lang koopjes en speciale aanbiedingen. Black Friday vindt in de Verenigde Staten traditioneel plaats de dag na de feestdag Thanksgiving Day. Op deze vrijdag hebben de meeste mensen vrij, en ze gaan dan ook vanaf ’s nacht in de rij staan, in de hoop om de laag geprijsde, beperkt voorradige artikelen te bemachtigen. Dit leidt overigens ook tot ruzie, zoals je misschien wel eens in een serie of een film hebt gezien. Black Friday vindt dit jaar plaats op 24 november.

Black Friday Nederland

In Nederland stunten steeds meer winkels met speciale aanbiedingen voor Black Friday. Wij gaan dan waarschijnlijk niet massaal in de rij staan, we vieren (nog) geen Thanksgiving, en we hebben ook geen vrije dag, maar het is toch een goed excuus om alvast te beginnen met het aanschaffen van cadeautjes voor Sinterklaas en het Kerstfeest. Op het

Black Friday Winkeloverzicht vindt je alle winkels die deals bieden tijdens Black Friday Nederland. Goed om te weten is dat de aanbiedingen vaak langer dan een dag duren.

Tips om de beste Black Friday kortingen online te krijgen

* Bereid je voor de avond ervoor. Weet wat je van plan bent te kopen, zodat je op de dag zelf niet hoeft te zoeken.

* Stel een budget in, en houdt je eraan.

* Ga op onderzoek uit. Kijk of de kortingen echt zo goed zijn voor het item dat je wilt kopen.

* Begin vroeg te winkelen, want dat is de beste manier om de artikelen te bemachtigen die je wilt hebben.