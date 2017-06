Zijn vrienden beter voor ons dan familie?

De kracht van vriendschap wordt sterker met de leeftijd en misschien nog belangrijker dan familie relaties, blijkt uit nieuw onderzoek. In een paar studies waarbij bijna 280.000 mensen waren betrokken, is gebleken dat vriendschappen steeds belangrijker worden voor iemands geluk en gezondheid over de hele levensduur. Niet alleen dat, maar bij oudere volwassenen, zijn vriendschappen eigenlijk een sterkere voorspeller van gezondheid en geluk dan relaties met familieleden.

Voor de eerste studie werd informatie over relaties en gezondheid en geluk van 271.053 deelnemers geanalyseerd van alle leeftijden uit bijna 100 landen. De tweede studie heeft gekeken naar de gegevens van een afzonderlijk onderzoek over de relatie van ondersteuning/spanning en chronische ziekte van 7.481 oudere volwassenen in de Verenigde Staten.

Volgens het eerste onderzoek werden zowel familie en vrienden relaties gekoppeld aan een betere gezondheid en geluk in het algemeen, maar slechts vriendschappen werd een betere voorspeller van gezondheid en geluk op hogere leeftijd. De tweede studie toonde ook aan dat vriendschappen zeer invloedrijk waren- als vrienden de bron van spanning waren, rapporteerden de deelnemers meer chronische ziekten; toen vrienden de bron van steun waren, waren de deelnemers gelukkiger.