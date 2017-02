Vrijdag is het Warmetruiendag!

Aanstaande vrijdag 10 februari is het weer Warmetruiendag. Met deze dag, die voor de elfde keer plaatst vindt, vraagt Greenchoice extra aandacht voor energiebesparing. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen is energiebesparing cruciaal: de knop moet letterlijk om. Daarom zetten mensen die meedoen met Warmetruiendag dan ook massaal de verwarming lager, trekken een warme trui aan en besparen per dag wel 6, 12 of 18 procent energie, kosten en uitstoot. We zetten hieronder 5 heerlijke warme truien op een rij die nu ook nog in de uitverkoop zijn.



Replay € 71,95



Anna Field € 27,95



Barbour € 97,95



LTB € 29,95



Superdry vanaf € 71,95