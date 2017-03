Vroege vogels maken gezondere voedingskeuzes dan nachtbrakers

Onderzoekers hebben gekeken naar de gegevens van bijna 2.000 willekeurig gekozen mensen om te bepalen of hun biologische klok beïnvloed wat ze aten en op welk tijdstip. Er bleken duidelijke verschillen in energie en macronutriënten tussen de twee chronotypes, met ochtend mensen die gezondere keuzes maken gedurende de dag. Avond types aten minder eiwitten in het algemeen en aten meer sucrose in de ochtend. ’s Avonds aten ze meer sucrose, vetten en verzadigde vetzuren. In het weekend waren de verschillen tussen ochtend en avond mensen nog meer uitgesproken, met avond types die meer onregelmatige maaltijden aten en twee keer zoveel eet gelegenheden hadden. De avond types sliepen ook slechter en waren minder fysiek actief in het algemeen.

Eerdere studies hebben aangetoond dat eerder op de dag eten kan helpen bij gewichtsverlies en het risico op het ontwikkelen van diabetes en hart-en vaatziekten vermindert. Wat deze nieuwe studie toont is dat onze biologische klok niet alleen onze stofwisseling, maar ook wat we kiezen om te eten beïnvloed.