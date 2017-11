Vrouwen zijn gelukkiger als single dan mannen, omdat in een relatie zijn moeilijker is voor vrouwen, suggereert nieuw onderzoek. Volgens de nieuwe studie is 61 procent van de single vrouwen blij dat ze single zijn, tegenover 49 procent van de alleenstaande mannen. Uit het onderzoek bleek ook dat 75 procent van de single vrouwen het afgelopen jaar niet actief naar een relatie op zoek was, vergeleken met 65 procent van alleenstaande mannen. En de voorgestelde reden hiervoor is dat voor vrouwen een heteroseksuele relatie eigenlijk heel veel werk is en over het algemeen meer inspanning en werk vereist dan voor mannen.