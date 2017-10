Hoewel vrouwen tegenwoordig niet speciaal meer kiezen voor een “vrouwenberoep” als bijvoorbeeld secretaresse, verpleegster of juffrouw, worden sommige werkvloeren tot op heden gedomineerd door mannen. Een van die nog “typische mannenberoepen” is toch wel de bouwsector. Als je ergens langs loopt waar er gebouwd wordt, dan zal je vaker niet dan wel een vrouw aantreffen. Ook uit statistieken van het CBS uit 2016 blijkt, dat de bouw tot nu toe een mannenwereld is en blijft. Met een aandeel van 9 procent zijn vrouwen in de bouw (inclusief kantoorpersoneel) overduidelijk een zeldzaamheid. En volgens die statistieken hebben totaal 36 duizend vrouwen een baan in de bouw. Niet heel veel dus!

Maar waarom eigenlijk niet?

Behalve dat een baan in de bouw fysiek zwaar is en de arbeidsomstandigheden niet altijd ideaal zijn, is het traditioneel gezien het domein van mannen. Als vrouw in zo een beroep moet je dan toch je mannetje kunnen staan. Je kwetsbaar opstellen is bijvoorbeeld een van die dingen die ze in deze sector niet gewend zijn. Ook zijn de mogelijkheden om parttime te werken minimaal. Dit is vooral lastig voor vrouwen met kinderen.

Waarom wel?

Toch zijn ze in de bouwsector steeds vaker op zoek naar vrouwen. De afgelopen jaren zijn er dan ook verschillende campagnes geweest om vrouwen kennis te laten maken met het beroep. Hierdoor zijn ook steeds meer vrouwen zich bewust van het brede scala aan mogelijkheden in de bouwsector, en niet alleen in de administratieve beroepen of als bouwvakker. Het is heel goed mogelijk om carrière te maken in de bouw. Denk aan functie’s als, vrouwelijke uitvoerder of projectleider.

Tips om carrière te maken in de bouw

Zorg dat je de vaardigheden bezit die nodig zijn voor de functie.

Toon initiatief.

Houdt je aan de veiligheidsvoorschriften, draag wanneer nodig oordopjes, een bouwhelm, werkschoenen dames, een stofmasker, een veiligheidsbril en handschoenen.

Wees niet bang om vragen te stellen.

Zorg dat je zelfvertrouwen hebt.

Wees duidelijk en direct.