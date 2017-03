Vrouwen lijden aan rugpijn omwille van mode

Bijna driekwart (73%) van de vrouwen hebben last van pijn in de rug, en hun garderobe zou een belangrijke oorzaak zijn van het ongemak. Meer dan een kwart (28%) van de vrouwen is zich bewust van de effecten die kleding heeft op hun rug of nekpijn en houding, maar ze worden hier niet door beïnvloed in hun kleding keuzes. Bijvoorbeeld, het dragen van skinny jeans en schoenen die open zijn aan de achterkant kunnen de pijn verergeren. Een derde van de vrouwen (33%) waren zich er helemaal niet bewust van dat de keuze van hun kleding een impact kan hebben op hun rug of nek gezondheid.

De Top 5 kleding boosdoeners uit de bevindingen:

1. Skinny jeans

2. Extra grote tassen die gedragen worden aan één kant van het lichaam

3. Jassen met grote fluffy capuchons

4. Hoge hakken

5. Schoenen die aan de achterkant open zijn, bv. muiltjes