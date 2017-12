Zijn vrouwen milieubewuster dan mannen?

Het milieu heeft tegenwoordig flink te lijden. We vervuilen veel, ook al doen we nog zo ons best om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar wie zijn er nu eigenlijk het meest milieubewust: mannen of vrouwen? Het antwoord is vrouwen. Dit blijkt onder andere uit onderzoek van Scientias. Mannen gooien vaker afval op de grond en doen minder aan recycling. Daarnaast vervuilen ze het milieu een stuk meer. Mannen zijn ook minder geneigd om milieuvriendelijke producten te kopen en ze zijn doorgaans minder bezig met energie vergelijken. De oorzaak? Die ligt in de psyche.

Identiteit

De verklaring van de minder milieubewuste mannen, is het ‘groen-vrouwelijke stereotype’: een mysterieuze vrouw die mannen wijsmaakt dat het helemaal niet cool is als ze recyclen. Deze vrouw is niet echt, maar mannen spelen er onbewust wel op in. Om dit te bewijzen is er een onderzoek geweest naar onbewuste associaties. Daaruit blijkt dat mensen milieuvriendelijkheid onbewust verbinden aan vrouwen. En dat trekken mannen zich persoonlijk aan, want zij voelen zich vrouwelijker wanneer ze beter zijn voor het milieu. En dat willen de meeste niet.

Geslacht bepaalt het beeld van jezelf

Je geslacht is verantwoordelijk voor hoe je jezelf gedraagt en hoe je jezelf voelt, waardoor mannen toch iets minder bezig zijn met het milieu dan vrouwen. In een onderzoek gaven mannen zichzelf een hogere score voor vrouwelijkheid wanneer ze net iets hadden gedaan wat goed is voor het milieu. Mensen zijn geneigd het gedrag te kiezen dat past bij het beeld over hoe ze over zichzelf denken. En voor mannen is geslacht een stuk belangrijker voor hun identiteit dan voor vrouwen. Dit komt volgens de onderzoekers doordat mannen afkeuring krijgen van vrouwen wanneer ze zich vrouwelijk gedragen. Veel meer dan vrouwen die zich mannelijk gedragen. Jongetjes die met poppen spelen worden over het algemeen raarder gevonden dan meisjes die met lego spelen. Daarnaast krijgen homoseksuele mannen meer weerstand dan lesbische vrouwen.

Uitlachen wanneer je groen doet

Mannen zijn dus stiekem bang dat ze worden uitgelachen wanneer ze milieuvriendelijk bezig zijn. En daardoor maakt hij dus liever een mannelijke keuze en gooit hij, bijvoorbeeld, zijn afval gewoon op de grond. Wist je ook dat het aantal (dodelijke) slachtoffers bij een orkaan met een vrouwennaam anders is dan bij een mannennaam? Dat komt omdat mensen orkanen met een vrouwennaam sneller onderschatten. Vrouwen komen dus blijkbaar wat ‘zachter’ over. Nog een voorbeeld: mannen willen meestal ook absoluut geen lady’s steak bestellen en ook met roze hebben nog veel mannen moeite.

Machomerken speciaal voor mannen

Misschien hoop je nu dat mannen zich als ze alleen zijn wel goed gedragen. Maar dat is helaas ook niet altijd waar. Ook wanneer mannen alleen zijn willen ze zich optimaal man voelen. Er wordt overigens wel wat aan gedaan. Een team van onderzoekers is bezig met testen en trucjes om mannen minder bang te laten zijn voor milieuvriendelijk gedrag, zoals reclames voor groene producten mannelijker te maken. En dat kan aanslaan: denk maar aan Tesla. Deze elektrische auto’s zijn het toppunt van macho en succes. Dus het kan wel, maar helaas zijn de imago’s van groene producten te veel op vrouwen gericht. Energieleveranciers zouden groene energie vergelijken bijvoorbeeld kunnen verbinden met mannelijkheid om het zo toch populairder te maken bij beide geslachten.

Technische snufjes zijn wel cool

De truc is nu om technologische producten te verkopen met de nieuwste technische snufjes, want zo worden ze aantrekkelijk voor mannen. Daarnaast stijgt het imago van milieuvriendelijke spullen, in de hoop dat mannen wat beter gaan worden voor het milieu.