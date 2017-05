Wat vrouwen moeten weten als ze proberen zwanger te worden

Als je klaar bent voor een ​​baby, kun je het best beginnen voordat leeftijd een probleem wordt. Hoe eerder je begint met het maken van gezonde veranderingen in levensstijl, voeding en het beperken van blootstelling aan potentiële gevaren, hoe beter het is voor jezelf en je baby. Hier zijn eenvoudige dingen om te overwegen:

1. Stop met het slikken van de pil drie maanden voordat je probeert om zwanger te worden als je het voor minder dan een jaar slikt, en zes maanden voor als je het langer dan een jaar slikt.

2. Begin met het nemen van speciale vitamines ten minste drie maanden voordat je probeert zwanger te worden. Ze zijn speciaal ontwikkeld om de essentiële voedingsstoffen te bieden voor vrouwen die plannen om zwanger te worden.

3. Ken je ovulatie cyclus en ontdek je vruchtbare periode met behulp van een ovulatietest. Het zegt je een duidelijk “ja” of “nee”, zodat je precies weet wanneer aan de slag te gaan.

4. Stel een dieet vast voor een optimale vruchtbaarheid. Integreer voedingsmiddelen die de vruchtbaarheid stimuleren, zoals groenten, fruit, volle granen, vis, sojaproducten, en olijfolie. Vermijd transvetten en verzadigde vetten.

5. Zorg ervoor dat je niet de traditionele glijmiddelen gebruikt omdat ze schadelijk kunnen zijn voor sperma. Probeer vruchtbaarheid’s vriendelijk glijmiddel als je droog bent. Het is veilig en creëert een optimale omgeving voor de beweeglijkheid van sperma.

6. Laat cafeïne achterwege en zorg voor een volledig slaappatroon van acht uur. Vrouwen die ongeveer 2-5 kopjes koffie per dag gebruiken verminderen hun vruchtbaarheid met 12%. Verbeter je stemming en gezondheid door een volle acht te slapen en geniet een paar keer per week 15-30 minuten van natuurlijk zonlicht om vitamine-D te genereren en je te helpen beter te slapen.

7. Wanneer je denkt dat je zwanger bent, neem een goede zwangerschapstest en ga vervolgens naar de huisarts.