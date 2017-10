Vrouwen die in de winter of in de lente bevallen, hebben minder kans op postpartum depressie

Vrouwen die in de winter of in de lente bevallen hebben minder kans op een postpartum depressie (PPD), dan vrouwen die in de herfst of zomer bevallen, blijkt uit een nieuwe studie onder meer dan 20.000 vrouwen. Uit de studie bleek ook dat vrouwen die baby’s op een hogere leeftijd hebben gehad minder kans hebben op een PPD, en vrouwen die geen anesthesie hadden tijdens de bevalling, een verhoogd risico hadden. De auteurs hebben gezegd dat vrouwen die geen anesthesie hebben gehad, een verhoogd risico op PPD kunnen hebben, omdat de pijn die verband houdt met het werk tijdens de bevalling traumatiserend kan zijn voor de vrouwen. Blanke vrouwen hadden een lager risico op PPD dan vrouwen van andere rassen. Bovendien was de verhoogde body mass index (BMI) geassocieerd met een verhoogd risico op PPD. Er is geen associatie gevonden tussen hoe de bevalling plaats vindt en PPD.