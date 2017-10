Vrouwen worden jonger geschat wanneer ogen, lippen en wenkbrauwen opvallen

Aspecten van gezichtscontrast, een maat voor hoe veel gezichtsfuncties zich uiten in het gezicht, nemen af met de leeftijd bij vrouwen over een verscheidenheid aan etnische groepen, blijkt uit een nieuwe studie. De studie toont ook aan dat waarnemers vrouwen met verhoogd gezichtscontrast zien als jonger, ongeacht de etnische achtergrond van de vrouwen of de waarnemers. Dit suggereert dat gezichtscontrast een kruisculturele cue is op leeftijdperceptie.

Onze leeftijd kan beïnvloeden hoe andere mensen ons zien en behandelen. Voor veel mensen is het handhaven van een jeugdige uitstraling belangrijk, omdat ze dit aantrekkelijker vinden en als een teken van gezondheid zien. Maar wat maakt een gezicht ouder dan een ander? Sommige tekenen van veroudering, zoals rimpels, zijn bekend en gebruikelijk over verschillende etniciteiten, maar anderen worden minder begrepen. Een Frans onderzoeksteam, in samenwerking met Amerikaanse onderzoekers, heeft zo’n aspect van veroudering – gezichtscontrast ontdekt.

“Gezichtscontrast heeft betrekking op hoeveel ogen, lippen en wenkbrauwen opvallen in het gezicht ​​in termen van hoe licht of donker ze zijn of hoe kleurrijk ze zijn,” zegt een onderzoeker betrokken bij de studie.

Terwijl mensen van verschillende etniciteiten verschillende huidskleuren kunnen hebben, lijken de leeftijdskleurige veranderingen in huidskleur vergelijkbaar. De onderzoekers speculeren dat de relatie tussen gezichtscontrast en veroudering vergelijkbaar zou zijn tussen verschillende etniciteiten. Om hun hypothese te testen bestudeerden de onderzoekers afbeeldingen van vrouwen van verschillende etniciteiten, waaronder Chinese Aziatische vrouwen, Latijns-Amerikaanse vrouwen, Zuid-Afrikaanse vrouwen en Franse blanke vrouwen. Om genderverschillen te voorkomen, richtte de studie zich uitsluitend op vrouwen. De vrouwen waren van 20 tot 80 jaar en de onderzoekers analyseerden hun gezichtsbeelden met behulp van computersoftware om verschillende faciale contrastparameters te meten. Het onderzoeksteam vond dat, hoewel er kleine verschillen waren, verscheidene aspecten van gezichtscontrast daalden met de leeftijd in alle vier groepen vrouwen, waaronder contrast rondom de mond en wenkbrauwen. Dit geeft aan dat tenminste sommige aspecten van gezichtscontrast natuurlijk afnemen met de leeftijd bij vrouwen uit de hele wereld.

De onderzoekers hebben vervolgens onderzocht of mensen uit verschillende culturen deze veranderingen opnemen als ze zien hoe oud iemand is. Om dit te testen, gebruikten ze foto’s van vrouwen van verschillende leeftijden, uit dezelfde vier etnische groepen. Deze keer hebben ze computer software gebruikt om twee versies van elk gezicht te genereren, één met hoog contrast, de andere met weinig contrast.

Het onderzoeksteam heeft mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers uit twee verschillende culturele achtergronden, Frankrijk en China, uitgenodigd om het jonger gezicht tussen de twee versies van elk gezicht te kiezen. De deelnemers kozen bijna 80% van de tijd voor het hoge gezichtscontrastgezicht als het jonge gezicht, ongeacht de culturele herkomst van de deelnemer of het gezicht.

Credit foto: Aurélie Porcheron