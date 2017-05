Waan je in een sprookje en drink thee in een Assepoester koets!

Vanaf nu kunnen sprookjes werkelijkheid worden, want een Britse keten van tearooms is het eerste restaurant ter wereld waar je thee kunt drinken of lunchen in een echte Cinderella Koets met een ingebouwde eettafel. In de Cinderella Carriage in de Tea Terrace in London kun je deze unieke ervaring beleven, maar je moet wel ver van tevoren reserveren, want de vraag is overweldigend vanaf het restaurant de koetsen heeft geplaatst.

Er is een minimum gebruik van £ 15 per persoon (£ 7,50 voor kinderen onder de 12 jaar) en een minimale besteding van £ 19,25 voor zowel een afternoon tea of een lunch bestaande uit een hoofdgerecht, dessert en een drankje.