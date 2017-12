Waarom een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven verstandig is

Ondernemer zijn kent vele voordelen, maar het is niet zo eenvoudig als het lijkt. Er komt meer bij kijken dan een plan hebben en deze ten uitvoer brengen. Een van de meest bekende risico’s als het gaat om ondernemerschap is dat er geen garantie is dat je winst gaat maken of wat geld verdient om de kosten te dekken. Hoewel er veel ups en down en oneindige risico’s bij komen kijken, is het niet onmogelijk om een goed lopende onderneming op te richten. Het enige wat je nodig hebt, is de kennis van je product, de bereidheid om risico’s te nemen en de middelen om van start te gaan. Een van de manieren om risico’s te beperken die te maken hebben met bedrijven is een verzekering. Niet elke verzekering is geschikt voor elke onderneming, of elke fase van het bedrijf. Daarom is het noodzakelijk om zowel de behoeften als de fase van je onderneming te begrijpen en om hiervoor een verzekering af te sluiten.

Een van de verzekeringen die verstandig is om af te sluiten, is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hoewel het niet wettelijk verplicht is, kun je wel wettelijk aansprakelijk gesteld worden voor de materiële schade of letselschade die ontstaat door jezelf, je medewerkers, of je producten. Klanten, werknemers, reparateurs, bezorgers en iedereen die in contact komt met je bedrijf kan je aansprakelijk houden als er iets gebeurd. Dit kan zo simpel zijn als iemand die gewond raakt door jouw nalatigheid, of een product van een klant waar water over valt en niet meer te repareren is. De kosten kunnen soms erg hoog oplopen, en aangezien jij ervoor moet opdraaien, is het dus verstandig om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dan ben je tenminste verzekerd voor eventuele schadeclaims.

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering betaal je een premie, en mocht er iets gebeuren, dan vergoedt de verzekeraar de kosten voor jou. Welke schades allemaal gedekt zijn hangt af van de dekking van de polis en de gehanteerde polisvoorwaarden. Het is belangrijk om je van tevoren goed te laten inlichten wat gedekt wordt en wat niet, zodat je niet voor verassingen komt te staan. Je wilt immers niet dat de toekomst van je bedrijf gevaar loopt?