Waarom alcohol en zwangerschap niet samen gaan

Ondanks het voortdurende debat tussen artsen en wetenschappers over de vraag of af en toe een slokje wijn of bier een foetus kan schaden, kan het mixen van zwangerschap en alcohol een giftige cocktail blijken te zijn. Aanstaande moeders worden daarom geadviseerd zich volledig te onthouden in plaats van wat sommigen “licht drinken” noemen.

Te veel zwangere vrouwen blijven drinken, ook al heeft geen enkele studie een niveau van alcoholgebruik veilig gevonden voor de foetus. Dat slokje wijn kan een slokje te veel zijn.

“Licht drinken” is gedefinieerd als het consumeren van niet meer dan 32 gram alcohol per week – het equivalent van ongeveer tweeënhalf flesjes bier, een paar glazen wijn of ongeveer 3 gedistilleerde dranken.

Alcohol is giftig; het is een depressivum en een psychoactieve drug die de hersenen en het centrale zenuwstelsel vertraagt ​​en de stemming en mentale processen beïnvloedt. Eenmaal in de bloedbaan kan het via de navelstreng en de placenta worden gevoerd, waar het de foetus treft, het berooft van voedingsstoffen en het de ontwikkelende hersenen beïnvloedt.

Vrouwen die drinken lopen een risico op een miskraam, doodgeboorte of bevalling van een baby met foetale alcoholspectrumstoornis (FASD). FASD veroordeelt een kind tot levenslange problemen, waaronder leerstoornissen, stemmings- en slaapstoornissen, gedragsproblemen, taal- en spraakvertragingen, slecht geheugen, coördinatieproblemen, zelfs fysieke afwijkingen, waaronder verkorte lengte, laag lichaamsgewicht en veranderde gelaatstrekken. Vaak zijn veranderingen bewerkstelligd door alcohol subtiel, en zowel ouders als medische professionals kunnen falen om de problemen van een kind met prenataal drinken te associëren. Alcohol heeft veel meer “neurologische effecten” op een foetus dan illegale drugs, zoals cocaïne en heroïne.

Hieronder wat tips aan om de verleiding te vermijden om te drinken vóór en tijdens de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding:

* Als je met vrienden of familieleden afspreekt, doe dat in een restaurant of koffieshop in plaats van in een bar of cafe waar de nadruk ligt op het serveren van sterke drank.

* Kies uit de ruime keuze aan niet-alcoholische dranken zoals bruisend water, verschillende ijstheeën of limonade. “Niet-alcoholische” bieren kunnen nog steeds kleine hoeveelheden alcohol bevatten.

* Stop met roken. Roken beïnvloedt niet alleen de gezondheid van een vrouw en die van haar foetus, maar bevordert ook een verlangen om alcohol te drinken.

* Vind andere manieren dan alcohol te drinken om te ontspannen. Ga sporten, neem warme baden, luister naar rustige muziek.