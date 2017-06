Waarom een camper roadtrip de ideale vakantie is

Rondreizen met een camper. Voor velen een droom die uit komt. Dit is vaak niet de eerste vakantie mogelijkheid waar aan wordt gedacht, helemaal niet als je zelf niet in het bezit van een camper bent. Echer zijn er genoeg mogelijkheden om te kiezen voor huren. Via Goboony kun je een camper huren om op de meest onontdekte plekken te komen, waaronder uitgestrekte landschappen en nieuwe gebieden. Voor mensen die nieuwe plekken willen spotten, is dit de ideale uitkomst. Het platform biedt de mogelijkheid om direct via de eigenaar van de hotelkamer op wielen te huren. Een soort Airbnb voor kampeerders en roadtrippers dus. Zo hoef je zelf nog niet aan een aankoop te denken en is het daarnaast ook nog eens goed voor het milieu. Nog niet overtuigd? Lees dan de volgende zes punten:

1.Eigen baas

Als je alle festivals in bijvoorbeeld Europa af wilt gaan of wilt surfen en de mooie stranden van ons continent zien, is het huren van een camper een mooie uitkomst. Je beslist zelf waar je met je camper naartoe gaat en op welke dagen je dit wilt doen. Ter plekke beslis je waar je slaapt en wat je doet.

2.Vrijheid

Het ultieme vrijheidsgevoel staat centraal. Net als bij backpacken. Als het dan een keer slecht weer is op de plaats van bestemming dan kan je gewoon naar de volgende reizen.

3. Verborgen schatten

Geen zin in toeristische trekpleisters? Dan is een camper ideaal. De verlaten stadjes en dorpjes zijn makkelijk te ontdekken met je eigen huis op wielen. Ook het combineren van plekken is hierdoor veel gemakkelijker. Je hebt alles binnen handbereik, hoeft niet steeds alles in te pakken en je rijdt snel vanuit uitgestrekte gebieden naar een plek met bijvoorbeeld wat strandvertier.

4. Even van de radar

Je komt volledig tot jezelf tijdens een roadtrip met een camper. Gewoon de radio aan, gaspedaal indrukken en gaan. Je bent de gehele dag niet bereikbaar, want rijden en het checken van Social Media gaat niet samen.

5. Vakantiedagen

Eén van de belangrijkste redenen is eigenlijk je eigen planning. Je kan veel gemakkelijker ervoor kiezen om even een weekje tot rust te komen en er tussenuit te gaan. Het is een kwestie van kiezen waar naartoe en gaan. Zoals bijvoorbeeld naar de Spaanse kust of een Italiaans strandje. En nog een bonus: je hebt geen zware rugzak die je mee moet slepen en hebt altijd een slaapplek tot je beschikking.

6. Je “inner outdoor hero” komt to leven

Het binnen- en buitenleven komt samen. Wandelschoenen afstoffen, snowboard klaarmaken of bladeren in een reisgids? Je eigen camper zet je gewoon langs de weg. Dit zorgt ervoor dat je weer één bent met de natuur.