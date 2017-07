Waarom je niet elke dag slippers moet dragen

Slippers of wel flip-flops worden veel gedragen in de zomer. Mogelijk zijn ze de oudste bekende vorm van schoenen, die ook nu volop verkrijgbaar zijn in diverse modellen en prijsklassen. Maar ze zijn gewoon niet goed voor elke activiteit. Als ze te lang worden gedragen of voor de verkeerde activiteit, kunnen ze verschillende problemen veroorzaken. Dat moet geen grote verrassing zijn als je bedenkt dat een flip-flop twee delen heeft – een dunne, platte zool en een dunne, Y-vormige band met een string tussen de grote en de tweede teen – maar iedere menselijke voet bevat 26 botten, 33 gewrichten en ongeveer 100 spieren, pezen en ligamenten.

De problemen verbonden met het overmatig dragen van slippers variëren van relatief kleine – schuren, blaren, eelt, pijn – tot meer ernstige aandoeningen zoals ontsteking van de band van weefsel dat loopt van de hiel tot de bal van de voet, hamertenen en spanningsscheuren.

Flip-flops stellen ook je voeten bloot, waardoor ze gevoelig zijn voor sneetjes, steekwonden, kneuzingen, gescheurde nagels, insectenbeten en verbranding door de zon. Omdat wandelen op flip-flops je natuurlijke pas kan veranderen, kunnen ze scheenbeen en achillespees problemen en pijn in de onderrug veroorzaken. Het is ook makkelijk om een ​​teen te stoten en te vallen als je ze draagt. Maar flip-flops kunnen nog steeds in je schoenen collectie.

Ze zijn prima voor kort gebruik, vooral als ze enige ondersteuning van de voetboog hebben en een goede zool. Ze zijn goed om te dragen op het strand, rond zwembaden, in douches en kleedkamers in de sportschool, of korte uitstapjes naar de winkel. Aan de andere kant, mogen ze niet constant gedragen worden en zijn ze zeker niet geschikt voor hardlopen, wandelen, lange afstanden lopen, staan ​​voor langere tijd, werken in de tuin of rond het huis of sporten. Ze zijn ook niet goed om mee te rijden, omdat ze gemakkelijk kunnen weg slippen van de voet en vast komen te zitten onder het gas- of rempedaal.

Als je ze toch wilt dragen, hieronder wat tips.

* Controleer je oudere paren en gooi degene met ernstige slijtage weg.

* Kijk voor flip-flops gemaakt van hoge-kwaliteit, zacht leer. Leer minimaliseert de kans op blaren en andere vormen van irritatie.

* Buig de flip-flop van begin tot eind, zodat deze buigt op de bal van de voet. Schoenen van welke aard mogen nooit vouwen in het midden.

* Zorg ervoor dat je voet niet over de rand van de flip-flop hangt. (Al je schoenen moeten iets langer en breder zijn dan je voeten.)