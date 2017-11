Waarom je een gap year zou moeten nemen om naar het buitenland te gaan

Hoewel het vroeger not done was om een gat in je c.v. te hebben, is het nemen van een gap year of wel tussenjaar, vandaag de dag volkomen geaccepteerd. Sterker nog, recent onderzoek heeft aangetoond dat het nemen van een gap year goed is voor je loopbaan. En waarom ook niet. Er zijn vele voordelen voor het nemen van een tussenjaar ondanks alle veronderstellingen die de samenleving vaak oplegt aan degenen die besluiten om “een jaar vrij te nemen”.

Wat is een gap year?

Een gap year is een pauze van 12 maanden van studie waar je andere interesses gaat ontdekken. Een gap year wordt vaak genomen na afronding van de middelbare school, en duurt over het algemeen een volledig schooljaar. Hoe je dit tussenjaar invult bepaal je zelf. Je kunt bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen, reizen, werken, studeren in het buitenland, of allemaal gecombineerd. Je zou een gap year kunnen nemen in één land, maar je kunt over de hele wereld rond reizen.

Waarom een gap year?

Er zijn verschillende redenen waarom je een gap year zou kunnen nemen. We hebben hieronder de belangrijkste op een rij gezet.

Je verruimt je kijk op de wereld

Naar het buitenland gaan is een geweldige manier om je onder te dompelen in een andere cultuur, en andere landen te ontdekken. Doordat je langer op dezelfde plek blijft leer je de lokale levensstijl, cultuur en taal echt goed ontdekken, in plaats van als je voor kortere tijd op vakantie gaat.

Je bent beter voorbereid op je studie

Een tussenjaar kan je de onafhankelijkheid en volwassenheid leren die nodig is om het beste uit je vervolg studie te halen. Ook hebben studies aangetoond dat diegenen die een tussenjaar nemen, beter presteren op de universiteit en meer tevreden zijn met hun loopbaan na de universiteit. Bovendien kun je in de tijd die je neemt erachter komen waar je van houdt en welke richting je wilt gaan.

Je leert een nieuwe taal

Wat is een betere manier om een ​​nieuwe taal op te pikken – of een oude te verscherpen – dan door die te leren in een land waar de taal gesproken wordt? Je leert de taal niet alleen door de dagelijkse gesprekken die je zult hebben met de locals, maar je kunt daarnaast ook een taalcursus volgen bij een professioneel taleninstituut zoals

EF.

Je maakt nieuwe vrienden

Als je een jaar lang op een plaats blijft, leer je mensen echt kennen en het biedt je dan ook vele mogelijkheden om nieuwe vrienden te maken en internationale contacten op te doen. Hun unieke perspectieven op het leven zullen de jouwe enorm verrijken.

Je leert jezelf kennen

Dit zou de eerste keer kunnen zijn dat je voor langere tijd weg bent van je familie en vrienden, dus is dit het perfecte moment om jezelf beter te leren kennen. Waar geloof je in? Hoe ziet een gelukkig leven eruit voor jou? Wat zijn je passies? Een tussenjaar is de tijd om jezelf die vragen te stellen, en ontdekken wie je bent.