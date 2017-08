Waarom is Facebook zo moeilijk te weerstaan?

Waarom is sociale media zo’n harde gewoonte om mee te breken? Omdat het ons goed doet voelen, zeggen onderzoekers. Ze vonden zelfs dat een korte blootstelling aan een Facebook-gerelateerd beeld (logo, screenshot) een plezierige reactie kan veroorzaken bij frequente gebruikers van sociale media, wat op hun beurt sociale media-hunkering kan veroorzaken. De combinatie van aangename gevoelens en verlangens maakt sociale media moeilijk te weerstaan.

Hoogstwaarschijnlijk is dat omdat de blootstelling aan Facebook een geleerde reactie is – zoals wanneer kinderen leren dat wangedrag hen aandacht geeft, of wanneer honden leren dat ze buiten hun behoeften moeten doen, het hen een traktatie oplevert – en geleerde reacties zijn moeilijk om mee te breken, aldus de onderzoeker.

‘Mensen leren dit beloning’s gevoel als ze naar Facebook gaan,’ zei ze. “Wat we met deze studie laten zien is dat zelfs met iets zo simpel als het Facebook-logo, het zien van de Facebook-muur van een vriend of alles wat verband houdt met Facebook, genoeg is om die positieve associatie terug te brengen.”

Door de verleidingen te geven, worstelen mensen vaak met gevoelens van schuld, zei de onderzoeker. Als ze proberen hun Facebook-gebruik te reguleren en ze falen, voelen ze zich slecht, dus keren ze terug naar Facebook en voelen ze zich slecht weer. Het is een cyclus van zelfregulerende mislukking, zei de onderzoeker.