Waarom hebben mannen ongewenste seks?

Mannen hebben ongewenste seks met vrouwen om zich aan de genderverwachtingen te conformeren en om ongemakkelijke interacties te vermijden, blijkt uit nieuw onderzoek. “Hoewel vrouwen een hogere last van seksuele mishandeling en intimidatie ervaren, melden heteroseksuele mannen ook ongewenste seks”, zegt de auteur van de studie. “Mijn bevindingen wijzen erop dat mannen gemotiveerd zijn om ongewenste seks te hebben door een proces waarbij ze proberen zichzelf en hun partner niet in verlegenheid te brengen en proberen zich op interpreteerbare manieren te gedragen. In het bijzonder stemmen mannen in met ongewenste seks omdat het accepteren van alle mogelijkheden voor seksuele activiteit een algemeen geaccepteerde manier is om mannelijkheid te bedrijven. ”

In het onderzoek werden mannen geïnterviewd die aangaven ongewenste seks met een vrouw te hebben. Tijdens interviews werd respondenten expliciet gevraagd over hoe de ongewenste seks zich ontvouwde en wat deze ervaring ongewenst maakte. Hun verklaringen voor het hebben van ongewenste seks waren gebaseerd op hun bredere ideeën over gender, waaruit het volgende bleek: hoe van mannen werd verwacht dat ze handelen; wat mannen verwachtten te willen; en door welke acties mannen het gezicht verliezen bij hun partner of anderen.