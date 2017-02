Veel mensen zeggen dat paardrijden geen sport is. Ze denken dat het enige wat je doet is zitten en dat het paard alle werk doet. Ze denken dat je geen lichamelijke inspanning moet leveren en iedereen kan paardrijden. Deze mensen hebben of nooit gereden of alleen een ritje op een pony gemaakt toen ze klein waren. Paardrijden is wel degelijk een sport, en een hele zware ook. Het is zelfs één van de oudste sporten. Waarom denken mensen dan dat het zo makkelijk is? Ze zien of in het bos of op televisie mensen rijden die zo getraind zijn dat het paardrijden soepel en moeiteloos gaat. We geven je hier enkele redenen waarom paardrijden wel degelijk een sport is.

Je moet harder trainen

Om goed te kunnen paardrijden rijden zul je vele uren en zelfs jaren moeten trainen en lessen volgen. Het duurt voor rijders langer om de sport goed te leren en om eventueel met wedstrijden mee te doen.

Je kunt gewicht verliezen

Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat als je gedurende 45 minuten in stap, draf of galop rijdt, je al snel zo een 200 calorieën verbrandt. Dit kan tot meer oplopen als je meer inspanning levert bij de verschillende takken van het paardrijden.

Je wordt er geestelijk en fysiek sterk van

Als je serieus paard rijd, wordt je er ongelofelijk sterk van. Paardrijden vereist kracht in verschillende delen van het lichaam. Kracht moet je dus ontwikkelen als je een goede rijder wilt worden. Bovendien moet je mentaal sterk zijn om het paard onder controle te houden. Vaardigheid, strategie, redeneren, en zelfvertrouwen zijn nodig voor het rijden.

Je wordt er atletisch door

Sport vereist en bouwt spierkracht, balans, flexibiliteit, wendbaarheid en een algeheel lichaamsbewustzijn op. Zelfs na een korte rit, zullen niet-rijders merken dat bepaalde spieren pijnlijk zijn, en dat het een hele mentale uitdaging is. Er is controle nodig om de hoofdstellen, benen en het zadel te gebruiken om het paard onder controle te houden. Vergeet ook niet dat een paard heel zwaar is.

Je kunt gewond raken

Van schaafwonden en kneuzingen tot blessures en gebroken botten, deze zijn net als bij andere sporten een onderdeel van het rijden. Met vallen en opstaan leer je immers.

Als je nu nog steeds niet bent overtuigd dat paardrijden een sport is, neem dan eens een les, en je zult het zeker begrijpen.