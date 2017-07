Waarom zijn rijen bij de toiletten altijd langer voor vrouwen dan voor mannen?

Twee onderzoekers van de Universiteit Gent hebben onderzocht waarom wachtrijen bij de toiletten altijd langer zijn voor vrouwen dan voor mannen. Keer op keer. Het blijkt dat er drie belangrijke oorzaken voor het verschil in wachttijd zijn tussen mannen en vrouwen. De eerste factor die verklaart waarom vrouwen langer wachten is dat het netto aantal toiletten voor vrouwen kleiner is dan dat van mannen. Dit komt doordat het totale oppervlak vaak gelijkelijk verdeeld wordt en een toilet onvermijdelijk meer plaats inneemt dan een urinoir. Al met al kan een gemiddelde toiletruimte 20 tot 30% meer toiletten accommoderen voor mannen (urinoirs + cabines) dan voor vrouwen.

Een tweede reden is dat volgens wetenschappelijke studies vrouwen anderhalf tot twee keer zo lang besteden op het toilet. De redenen zijn meestal praktisch. In tegenstelling tot een urinoir, moet een deur twee keer worden geopend en gesloten, een wc-bril moet worden schoongemaakt, en meer moeilijkere kleren moeten uit- en aangetrokken worden. Dit resulteert in een gemiddelde tijd op het toilet van 1 minuut voor mannen en 1 minuut en 30 seconden voor vrouwen.

Een derde factor is de totale activiteit in het toilet. Zolang het niet te druk is, leidt het totale effect van de dames met een kleiner aantal toiletten en meer tijd op die toiletten niet tot lange wachtrijen. Echter, wanneer iedereen bijvoorbeeld naar huis gaat, komen meer vrouwen op de toiletten dan het systeem aankan. Deze voorwaarde versterkt de bovengenoemde effecten en resulteert in buitensporige wachttijden voor vrouwen.