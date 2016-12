Waarom single zijn met kerst helemaal niet erg is!

Recent onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat singles de liefde missen tijdens de feestdagen. Maar eigenlijk is single zijn helemaal niet zo erg. Denk eraan dat de geliefde koppels die je zult zien tijdens de kerst waarschijnlijk al ruzie hebben gehad over de invulling van de dagen of de cadeautjes die ze hebben gekregen. We zetten hier daarom tien redenen op een rij waarom single zijn met Kerstmis helemaal te gek is!

1. Je hoeft geen compromissen te sluiten. Je doet waar jij zin in hebt!

2. Je hoeft niet uren te zoeken naar cadeautjes voor een geliefde en zijn familie, en hier bespaar je ook veel geld door.

3. In plaats daarvan kun je dat geld besteden aan jezelf.

4. Je kunt lekker thuisblijven als je wilt en de hele dag in je pyjama rondhangen.

5. Je hoeft geen tijd door te brengen met schoonfamilie.

6. Jij bepaalt zelf hoe je de kerstboom en je huis versiert.

7. Als je naar familie gaat kun je de tijd daadwerkelijk met ze besteden.

8. En alle overgebleven eten die je meeneemt is helemaal alleen voor jou.

9. Aankomen van alle lekkernijen? Wat maakt het uit!

10. Er zijn een heleboel andere singles die op zoek zijn, dus dat betekend Tinderen.