Waarom we de tijd onderschatten als we op Facebook zijn

Je Facebook-status updaten en kijken wat iedereen doet, kan een leuke manier zijn om de tijd door te brengen, maar nu lijkt het erop dat we onze tijd uit het oog verliezen als we het doen. Nieuw onderzoek suggereert dat mensen die gebruik maken van Facebook of surfen op het web lijden aan verminderde perceptie van tijd. Onderzoekers van de Universiteit van de School of Psychology vonden dat de manier waarop mensen de tijd ervaren varieerde van de vraag of het internet gebruik in het bijzonder Facebook gerelateerd was of meer in het algemeen. De onderzoekers vonden dat Facebook-gerelateerde stimuli kunnen leiden tot een onderschatting van de tijd in vergelijking met het algemene gebruik van internet, maar dat beide leiden tot een verstoring van de tijd.