Waarom zit scheiden soms in families? Het antwoord kan genetica zijn

Kinderen van gescheiden ouders hebben meer kans om zelf te scheiden in vergelijking met degenen die opgroeiden in gezinnen met twee ouders – en genetische factoren zijn de belangrijkste verklaring, volgens een nieuwe Zweedse studie. De studie analyseerde de Zweedse populatie registers en vond dat mensen die werden geadopteerd, leken op hun biologische – maar niet adoptieve – ouders en broers en zussen in hun geschiedenissen van echtscheiding.

“We probeerden de basisvraag te beantwoorden: Waarom zit scheiding in gezinnen?” zei de eerste auteur van de studie. “In een reeks ontwerpen die gebruik maken van de Zweedse nationale registergegevens, vonden we consistent bewijs dat genetische factoren voornamelijk de intergenerationale overdracht van echtscheiding verklaarden.”

De bevindingen van de studie zijn opmerkelijk omdat ze afwijken van het overheersende verhaal in de scheidingsliteratuur. Dit suggereert dat de nakomelingen van gescheiden ouders waarschijnlijk zelf scheiden omdat ze zien dat hun ouders moeite hebben om conflicten te beheersen of dat hun noodzakelijke inzet ontbreekt en ze opgroeien met dat gedrag te internaliseren en te repliceren in hun eigen relaties.