Waarschuwingssignalen en risicofactoren van diabetes

De meesten onder ons weten wat we moeten doen om gezond te blijven. Goed eten, bewegen en zorgen voor een gezond gewicht. Maar toch doet niet iedereen dit. En dit heeft geleid tot een toename van mensen die met diabetes leven. Als je ouder wordt, neemt de kans op het krijgen van diabetes toe. Als je erover nadenkt, ken je waarschijnlijk wel iemand die lijdt aan diabetes – een familielid, een vriend, een collega. Diabetes kan invloed hebben op iedereen, ongeacht hun sociale, economische of etnische achtergrond.

Wat is diabetes?

Diabetes is een medische aandoening waarbij suiker- of glucosespiegels in je bloedstroom opbouwen. Je lichaam zet de koolhydraten in het voedsel dat je eet om in suiker, of glucose. Omdat koolhydraten aanwezig zijn in verschillende hoeveelheden in de meeste voedingsmiddelen, met inbegrip van groenten en fruit, is het belangrijk om het voedsel dat je eet te controleren. De suiker die is geproduceerd gaat naar cellen van het lichaam door het bloed om energie te maken. Insuline is een hormoon dat geproduceerd wordt door de alvleesklier. De taak van de alvleesklier is om voldoende insuline vrij te laten om de suiker te verplaatsen naar de cellen van je lichaam, waar de suiker wordt gebruikt om energie vrij te geven. De insuline werkt als een brug voor de suiker om je cellen binnen te dringen en te reizen naar andere delen van het lichaam. Maar soms werkt dit systeem niet goed.

Diabetes wordt veroorzaakt wanneer je lichaam niet in staat is om eigen insuline aan te maken of effectief te gebruiken.

Type 1 en type 2 diabetes

Bij type 1 diabetes is het lichaam niet in staat om insuline te produceren. De meest voorkomende vorm van diabetes is type 2 waar de bloedsuikerspiegel hoger stijgt dan normaal. In eerste instantie maakt je alvleesklier extra insuline om het goed te maken. Maar na verloop van tijd, kan het niet genoeg insuline aanmaken om je bloedsuikerspiegel op een normaal niveau te houden. Wanneer glucose op bouwt in het bloed in plaats van naar de cellen te gaan, worden je cellen uitgehongerd voor energie. Na verloop van tijd kan de hoge bloedsuikerspiegel je ogen, nieren, zenuwen of het hart pijn doen. Type 2 diabetes wordt behandeld met veranderingen in levensstijl, medicatie (pillen), en insuline.

De vroege opsporing van diabetes is belangrijk. Ga naar de huisarts als je de volgende voorkomende symptomen van diabetes ervaart.

Diabetes waarschuwings- tekenen

Vaak plassen

Overmatige dorst

Constant honger – hoewel je hebt gegeten

Extreme vermoeidheid

Wazig zicht

Sneetjes/blauwe plekken die langzaam genezen

Gewichtsverlies – ook al eet je meer (Type 1)

Tintelingen, pijn of gevoelloosheid in de handen/voeten (type 2)

Echter, de symptomen variëren in kracht of ongemak van persoon tot persoon en kunnen ook een waarschuwing zijn dat je een voorstadium van diabetes hebt. Als er niets aan gedaan wordt, kan dit leiden tot type 2 diabetes.

Risicofactoren voor diabetes type 2

Overgewicht/gebrek aan regelmatige lichaamsbeweging

Familiegeschiedenis van diabetes

Zelf geïdentificeerd als pre-diabetes

Culturele achtergrond

Ouder dan 65 jaar

Als je eerder zwangerschapsdiabetes hebt gehad

Het beheren van diabetes is een dagelijkse uitdaging om de bloedsuikerspiegel in het gewenste bereik te houden. Afweging van het voedsel dat je eet met lichaamsbeweging en medicijnen (indien voorgeschreven) zal je helpen om je gewicht te beheersen en je bloedglucose gezond te houden.