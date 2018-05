Wat zijn de gezondheidsvoordelen van wortels?

Wortels worden vaak gezien als het ultieme gezonde voedsel. Generaties van ouders hebben hun kinderen gezegd: “Eet je wortels, ze zijn goed voor je”. De wortels die duizenden jaren geleden voor het eerst gekweekt waren, zijn heel anders dan de wortel die we tegenwoordig kennen. Lees hier meer over de voedingsstoffen in wortels, en hun gezondheidsvoordelen.

Snelle feiten over wortelen:

* Wortels werden eerst geteeld in Azië en ze waren niet oranje.

* Wortels bevatten antioxidanten die kunnen beschermen tegen kanker.

* Hoewel ze je misschien niet helpen in het donker te zien, helpt de vitamine A in wortels om verlies van het gezichtsvermogen te voorkomen.

* Wortels zijn het hele jaar door verkrijgbaar en kunnen worden gebruikt in hartige gerechten, cakes en sappen.

Voordelen

Er zijn aanwijzingen dat het eten van meer anti-oxidantrijke groenten en fruit, zoals wortels, het risico op kanker en hart- en vaatziekten kan helpen verminderen. Wortels zijn ook rijk aan vitaminen, mineralen en vezels.

Hier zijn enkele manieren waarop wortels gezond kunnen zijn.

Kanker

Van een verscheidenheid aan carotenoïden in de voeding is aangetoond dat ze antikankereffecten hebben, vanwege hun antioxiderende werking bij het verminderen van vrije radicalen in het lichaam.

Longkanker

Wortels bevatten bèta-caroteen. Eerdere studies hebben geconcludeerd dat suppletie met bètacaroteen het risico op longkanker kan verminderen.

Darmkanker

Consumptie van meer bètacaroteen kan het risico op darmkanker verminderen, aldus onderzoekers die 893 mensen in Japan hebben onderzocht.

Leukemie

Een onderzoek uit 2011 wees uit dat extract van wortelsap leukemiecellen kon doden en hun progressie kon remmen.

Visie

Kunnen wortels je helpen in het donker te zien? In zekere zin, ja. Wortels bevatten vitamine A. Een vitamine A-tekort kan leiden tot xeroftalmie, een progressieve oogziekte die het normale gezichtsvermogen kan schaden en kan leiden tot nachtblindheid, of het onvermogen om te zien bij weinig licht of duisternis.

Diabetes controle

De antioxidanten en fytochemicaliën in wortels kunnen helpen bij het reguleren van de bloedsuikerspiegel. Ongeveer een kwart van het koolhydraat in wortels is suiker, maar de hoeveelheid koolhydraten in wortels is relatief klein.

Bloeddruk

Wortels bevatten vezels en kalium. Het is raadzaam een vezelrijk dieet te volgen en kalium te verhogen, terwijl de natriuminname wordt verlaagd om te beschermen tegen hoge bloeddruk en hartaandoeningen. Wortels bieden een goede balans van deze voedingsstoffen.

Immuunfunctie

Wortels bevatten vitamine C, een antioxidant. Dit helpt het immuunsysteem te versterken en ziekte te voorkomen. Vitamine C kan helpen de ernst van verkoudheid te verminderen en de duur ervan te verlengen.