Welke jurkjes passen bij jouw lichaamsvorm?

Vrijwel iedere vrouw heeft wel een aantal jurken in de kast liggen. Van casual jurkjes tot zakelijke jurken en strandjurkjes. Maar draag je ze allemaal of heb je een paar miskopen begaan? Het uitzoeken van welke jurk bij jou lichaamsvorm past is niet altijd makkelijk. Daarom hebben we hier wat tips om erachter te komen welke jurken het best bij jouw figuur passen.

1. Peer

Zijn je heupen breder dan je schouders? Super goed! Dat betekent waarschijnlijk dat je een peer vorm hebt. Wat past hier goed bij? zomerjurkjes die strak van boven zijn en van onder wijder worden omdat ze de nadruk leggen op je smallere bovenlichaam en de wijde onderkant is geweldig om je rondingen te accentueren.

2. Omgekeerde driehoek

Als je schouders en borst breder zijn dan je heupen staan bij jou wijde rokken en broeken omdat ze de aandacht naar je benen trekken en je schouders smaller doen lijken.

3. Rechthoek

Als je schouders, taille en heupen ongeveer even groot zijn, heb je een rechthoekig figuur. Rokken met ruches, strikken of details die opvallen staan goed. Door extra volume te creëren op de helft van je lichaam, creëer je de illusie dat je veel rondingen hebt.

4. Appel

Heb je brede schouders, een volle taille en dunnere benen, dan heb je een appel figuur. Soepel vallende wijde rokken en jurken staan goed bij jou.

5. Zandloper

Als je schouders en heupen ongeveer even groot zijn en je hebt een kleinere, meer gedefinieerde taille, dan heb je een zandloperfiguur. Bij jou staan alle jurken en rokken die je taille benadrukken. Zoek naar jurkjes met riempjes, wikkel jurken, strakke jurken en peplum-stijlen omdat ze alle aandacht houden op je smalle taille, ronde heupen en volle borst.

Wat is het zoek- en koopgedrag van de Nederlander met betrekking tot jurken?

Beslist.nl zocht het uit en heeft het samengevat in de infographic “Hollandse Benen”.