Welke voeding voor je huisdieren, huismerk of a-merk?

Vandaag de dag worden huisdierenbezitters een overweldigende reeks opties voeding gepresenteerd, die allemaal beweren het beste op de markt te zijn. Van goedkope huismerken, tot dure a-merken, wat is eigenlijk de beste keuze?

Een ding om te onthouden is dat het gezond moet zijn voor het huisdier. En het mooiste zou zijn als het daarnaast ook nog eens betaalbaar is. Want de voeding voor huisdieren is niet alleen verkrijgbaar in verschillende merken, maar ook in verschillende prijsklassen, die zeer uitlopend zijn. Weet je niet wat jij moet kiezen voor je lieve huisdieren? We hebben hier een aantal tips om je op weg te helpen.

Wat is goede voeding?

Goede voeding moet voldoen aan de voedingsbehoeften van het huisdier. Het moet alle ingrediënten bevatten die nodig zijn dat het dier gezond is en blijft. Het is belangrijk dat de voedingsbehoeften van het huisdier wordt afgestemd op de verschillende levensfasen. Want die van bijvoorbeeld een pup zijn verschillend als die van een volwassen hond. En ook met de eventuele dieetwensen moet rekening worden gehouden.

Huismerken

Huismerken bieden meestal de basis voedingsbehoeften voor het huisdier, maar maken gebruik van goedkopere ingrediënten zoals granen, slachtafval en soja producten, wat kan resulteren in verminderde acceptatie, winderigheid en een grote hoeveelheid ontlasting met meer geur.

Waarom kiezen voor producten van a-merken?

A-merken hebben vaak meer gezondheid’s voordelen voor het huisdier, doordat ze van hoogwaardige kwaliteit zijn en gemaakt worden van betere ingrediënten en voedingswaarden. Ook zijn er merken die gemaakt worden in samenwerking met dierenartsen, zoals Royal canin. In de eerste instantie zul je denken dat a-merken duurder zijn in vergelijking met supermarkt merken. Echter, vanwege hun hoge verteerbaarheid en een hoge calorische dichtheid, heeft het huisdier minder nodig om aan zijn voedingsbehoeften te voldoen. Als je dit in gedachten houdt, en de kostprijs per dag berekend, zal je zien dat het niet zoveel scheelt. Het beste wat je kunt doen is de labels van de voeding lezen om te kijken wat er allemaal wel en niet in zit. Handig is om het online te doen zoals bij Brekz.be, want dan kun je makkelijk de productomschrijvingen lezen op je luie stoel, in plaats van in de winkel, stuk voor stuk elke zak langs te gaan.