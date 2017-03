De wereld kleurt groen op St. Patrick’s Day

Vandaag staat de wereld in het teken van de Ierse nationale feestdag St. Patrick’s Day. De beschermheilige Saint Patrick wordt niet alleen in de straten van Ierland uitbundig herdacht, maar de hele wereld licht groen op. Tijdens de ‘Global Greening’ worden meer dan honderd iconische locaties en Unesco Werelderfgoederen ’s avonds verlicht om de Ierse feestdag te vieren. Dit jaar kleuren in Nederland het iconische Inntel Hotel Zaandam, de A’DAM Toren en Splendor in Amsterdam, het nieuwe reuzenrad op De Pier van Scheveningen, en de Grote Marktstraat in Den Haag en de windmolen in Weert groen.

St. Patrick’s Festival in Amsterdam en Den Haag

Dit jaar genieten jong en oud twee dagen lang van de Ierse Cultuur tijdens het St. Patrick’s Festival in Splendor Amsterdam. Het festival op 17 en 18 maart biedt een veelzijdig programma met verschillende muziek-, animatie- en dansworkshops voor het hele gezin. Het volledige programma is te vinden op: www.stpatrickamsterdam.com. Bezoekers kunnen ook terecht St. Patrick’s Day Festival op de Grote Markt in Den Haag voor Ierse muziek- en dansoptredens, eten en drinken. www.stpatricksdaydenhaag.nl