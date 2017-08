Wetenschappers creëren een app voor de perfecte selfie

Computerwetenschappers hebben een smartphone-app ontwikkeld die mensen de kunst van het maken van de perfecte selfie leert kennen. Binnen de app is een algoritme dat de gebruiker leidt waar de camera te houden om het best mogelijke schot te nemen. “Selfie’s zijn steeds meer een normale manier voor mensen om zichzelf en hun ervaringen uit te drukken, maar niet alle selfies worden gelijk gemaakt,” aldus de hoogleraar computerwetenschappen. “In tegenstelling tot andere apps die een foto verbeteren nadat je het hebt genomen, geeft dit systeem richting, wat betekent dat de gebruiker eigenlijk leert waarom hun foto beter zal zijn.”

Bij het ontwikkelen van het algoritme werden 3D digitale scans van “gemiddelde” mensen gekocht. Ze namen honderden “virtuele selfies” door codes te schrijven om een ​​virtuele smartphone camera en computergegenereerde verlichting te controleren, waardoor ze verschillende compositieprincipes kunnen verkennen, waaronder lichtrichting, gezichtspositie en gezichtsgrootte.

Met behulp van een online crowdsourcing service, hebben duizenden mensen gestemd over welke van de virtuele selfie foto’s ze het best voelden en vervolgens zijn de stempatronen wiskundig gemodelleerd om een ​​algoritme te ontwikkelen die mensen kan leiden om de beste selfie te nemen. Later hebben echte mensen selfies genomen met een standaard camera app en een app met het algoritme. Gebaseerd op meer online ratings, vonden ze een 26 procent verbetering in selfies genomen met deze (University of Waterloo’s) app.

Bekijk hier een video hoe deze app werkt